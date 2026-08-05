В Минобороны назвали цель кадровых перестановок в ведомстве

«

"В Минобороны России произведены изменения, направленные на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск, предусматривающие перераспределение обязанностей отдельных заместителей министра обороны Российской Федерации, а также кадровые назначения в военном ведомстве и Вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.