Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск «Север».
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки лишились до 290 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Уланово и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Карасевка, Сосновый Бор, Купино, Избицкое и Ивановка.