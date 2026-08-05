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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 05.08.2026
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13:08 05.08.2026 (обновлено: 13:12 05.08.2026)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли до 290 военных в зоне действий "Севера" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск «Север».
  • Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки лишились до 290 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, боевую бронированную машину, 21 автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Уланово и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Карасевка, Сосновый Бор, Купино, Избицкое и Ивановка.
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