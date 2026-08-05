Минэнерго объяснило временное разрешение на обращение бензина "Евро-3"

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство России до июля 2027 года разрешило производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4.

Решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом.

Установленные послабления являются антикризисной мерой и не означают пересмотр долгосрочной государственной политики в области экологических требований к моторному топливу.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Разрешение обращения в России бензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 временное, нужно для устойчивого топливообеспечения, сообщило Минэнерго РФ.

Ранее в среду министерство сообщило, что правительство России до июля 2027 года разрешило производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4.

"Принятое решение носит временный характер. Оно направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек, технологических ограничений и необходимости сохранения бесперебойной работы топливного рынка", - сказано в сообщении.

При этом речь не идет о пересмотре долгосрочной государственной политики в области экологических требований к моторному топливу, уточнили в министерстве.

Отмечается, что установленные послабления действуют исключительно в течение ограниченного периода и являются антикризисной мерой, позволяющей обеспечить баланс между требованиями к качеству топлива и необходимостью гарантировать его доступность для потребителей.

"Решение позволит направить дополнительные объемы автомобильного бензина на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками топлива", - добавляется там же.

Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС. В среду он заявил, что нефтяные компании снимают ограничения по отпуску топлива на заправках.