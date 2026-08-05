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Минэнерго объяснило временное разрешение на обращение бензина "Евро-3" - РИА Новости, 05.08.2026
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21:07 05.08.2026
Минэнерго объяснило временное разрешение на обращение бензина "Евро-3"

Минэнерго: временный выпуск бензина "Евро-3" необходим для топливообеспечения

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России до июля 2027 года разрешило производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4.
  • Решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом.
  • Установленные послабления являются антикризисной мерой и не означают пересмотр долгосрочной государственной политики в области экологических требований к моторному топливу.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Разрешение обращения в России бензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 временное, нужно для устойчивого топливообеспечения, сообщило Минэнерго РФ.
Ранее в среду министерство сообщило, что правительство России до июля 2027 года разрешило производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4.
"Принятое решение носит временный характер. Оно направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек, технологических ограничений и необходимости сохранения бесперебойной работы топливного рынка", - сказано в сообщении.
При этом речь не идет о пересмотре долгосрочной государственной политики в области экологических требований к моторному топливу, уточнили в министерстве.
Отмечается, что установленные послабления действуют исключительно в течение ограниченного периода и являются антикризисной мерой, позволяющей обеспечить баланс между требованиями к качеству топлива и необходимостью гарантировать его доступность для потребителей.
"Решение позволит направить дополнительные объемы автомобильного бензина на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками топлива", - добавляется там же.
Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС. В среду он заявил, что нефтяные компании снимают ограничения по отпуску топлива на заправках.
Ранее правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации. Принятые меры сработали - ситуация во многих регионах становится легче, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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