Биолог рассказал, что делать при встрече с гигантскими медузами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гигантские медузы ропилемы пришли к берегам Владивостока, в Амурский залив.
- Медузы ропилемы не представляют опасности для человека, но лучше избегать тактильного контакта с ними.
- Яд медузы ропилемы может вызвать легкое жжение и аллергические реакции у некоторых людей.
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Отдыхающим на море не стоит пугаться при внезапном столкновении со скоплением гигантских медуз ропилем, которые в августе пришли к берегам Владивостока, но необходимо проявить осторожность, сообщил РИА Новости директор АНО "Центр природоохранных инициатив" кандидат биологических наук Александр Олифиренко.
В понедельник президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин рассказал РИА Новости, что гигантские медузы ропилемы пришли в Амурский залив – к берегам Владивостока, уточнив, что диаметр купола этих медуз может доходить до 70 сантиметров.
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"Отдыхающие на море, в том числе и дети, могут внезапно столкнуться со скоплением медуз ропилем, одновременно устремившихся к поверхности. Учитывая, что самые крупные из них могут достигать больше полуметра в диаметре, человек может заволноваться, оказавшись среди этих гигантских медуз. Бояться их не стоит - это просто медузы, пусть и большие, и они вскоре снова уйдут ко дну, но нужно проявить осторожность", - сказал Олифиренко.
Он отметил, что, хотя медузы ропилемы опасности для человека не представляют, лучше избегать тактильного контакта с ними и учитывать индивидуальные особенности организма.
"Яд, содержащийся в стрекательных клетках на щупальцах медузы ропилемы, может немного обжечь, спровоцировав у некоторых людей аллергические реакции. Хотя у большинства это проходит за день и без последствий", - добавил ученый.
Медуза ропилема обитает у побережья Китая, Кореи и Японии, в Приморье она появляется, когда тепло. Течением медуз заносит в закрытые бухты Владивостока, где они скапливаются.
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