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Ученый рассказал о ситуации с гигантскими медузами ропилемами в Приморье - РИА Новости, 05.08.2026
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04:36 05.08.2026 (обновлено: 06:26 05.08.2026)
Ученый рассказал о ситуации с гигантскими медузами ропилемами в Приморье

Биолог Олифиренко: гигантские медузы ропилемы не опасны для человека

© Дмитрий Анашкин Владивосток/TelegramРопилема
Ропилема - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Дмитрий Анашкин Владивосток/Telegram
Ропилема. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медузы ропилемы не опасны для человека, но при их скоплении нужно соблюдать осторожность, рассказал кандидат биологических наук Александр Олифиренко.
  • Медуза ропилема, конечно, жжется, но не очень сильно, даже крапива жалит сильнее, отметил ученый.
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Гигантские медузы ропилемы, которые в августе пришли к берегам Владивостока, не опасны для человека, крапива жалит сильнее, но при их скоплении нужно соблюдать осторожность, сообщил РИА Новости директор АНО "Центр природоохранных инициатив" кандидат биологических наук Александр Олифиренко.
В понедельник президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин рассказал РИА Новости, что гигантские медузы ропилемы пришли в Амурский залив – к берегам Владивостока, уточнив, что диаметр купола этих медуз может доходить до 70 сантиметров, и хотя для человека они не опасны, руками трогать их не стоит.
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"Медуза ропилема, конечно, жжется, но не очень сильно, даже крапива жалит сильнее. Их можно не бояться, но эти медузы могут появляться вблизи поверхности воды довольно неожиданно, потому что постоянно перемещаются из более глубоких слоев. Иногда они могут скапливаться, и при таком скоплении нужно соблюдать осторожность", - сказал Олифиренко.
Он объяснил, какие ситуации могут возникать при скоплении ропилем.
«
"Например, столкновение со скоплением этих медуз может привести к непредсказуемым последствиям для гидроцикла - потере управления гидроциклом", - отметил собеседник агентства.
Олифиренко ранее рассказывал РИА Новости, что гигантские медузы ропилемы впервые пришли к берегам Владивостока в середине 1950-х годов, а потом исчезли на полвека.
Медуза ропилема обитает у побережья Китая, Кореи и Японии, в Приморье она появляется, когда тепло. Течением медуз заносит в закрытые бухты Владивостока, где они скапливаются.
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