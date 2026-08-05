Число маммографических исследований выросло на 62% в Подмосковье

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Количество проведенных маммографических исследований выросло в Подмосковье на 62% с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"Регулярное прохождение маммографии позволяет выявить заболевания еще до появления первых симптомов, что значительно повышает эффективность лечения. С начала этого года в Подмосковье выполнено почти 290 тысяч маммографических исследований. По их результатам отклонения выявлены почти в 24 тысяч случаев", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проведенных исследований выросло на 62%. Это говорит о повышении доступности диагностики и внимательном отношении жительниц региона к своему здоровью.

При выявлении патологических изменений пациенток направляют на дополнительное обследование для уточнения диагноза и при необходимости — на лечение.