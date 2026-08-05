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Число маммографических исследований выросло на 62% в Подмосковье - РИА Новости, 05.08.2026
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16:05 05.08.2026
Число маммографических исследований выросло на 62% в Подмосковье

В Подмосковье на 62% увеличилось число маммографических исследований

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЦифровой маммограф
Цифровой маммограф - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Количество проведенных маммографических исследований выросло в Подмосковье на 62% с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Регулярное прохождение маммографии позволяет выявить заболевания еще до появления первых симптомов, что значительно повышает эффективность лечения. С начала этого года в Подмосковье выполнено почти 290 тысяч маммографических исследований. По их результатам отклонения выявлены почти в 24 тысяч случаев", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проведенных исследований выросло на 62%. Это говорит о повышении доступности диагностики и внимательном отношении жительниц региона к своему здоровью.
При выявлении патологических изменений пациенток направляют на дополнительное обследование для уточнения диагноза и при необходимости — на лечение.
В ведомстве уточнили, что жительницы Подмосковья старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, если не проходили исследование более двух лет. В остальных случаях получить направление на исследование можно у лечащего врача.
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