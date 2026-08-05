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Кардиолог заверил, что магнитные бури не опасны для здоровых людей - РИА Новости, 05.08.2026
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16:04 05.08.2026
Кардиолог заверил, что магнитные бури не опасны для здоровых людей

Кондрахин: магнитные бури ощущают пациенты с гипертонией и проблемами с сердцем

© Фото : FreepikГоловная боль
Головная боль - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Freepik
Головная боль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Магнитные бури не опасны для здоровых людей, рассказал врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.
  • Организм пациентов с хроническими заболеваниями, такими как гипертония и сердечно-сосудистые заболевания, остро реагирует на магнитные бури, что может вызывать дискомфорт и обострение недугов.
  • Реакция организма на магнитную бурю у людей с хроническими заболеваниями связана со стрессовым ответом на изменения внешней среды.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Магнитные бури не опасны для здоровых людей, но могут вызывать дискомфорт у пациентов с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказал врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.
"По большому счету, магнитная буря не опасна вообще никому. Это магнитная аномалия, которая на поверхности Земли для нашего организма не принесет никакого влияния... Поэтому сама по себе она здоровье не изменит", - сказал Кондрахин aif.ru.
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По словам врача, с точки зрения физики магнитная буря не представляет прямой угрозы для тканей и органов человека. Он добавил, что для сравнения можно привести магнитно-резонансное исследование: там мощность магнитов гораздо выше, чем при геомагнитных возмущениях, но процедура длится около двадцати минут и не вредит здоровью.
Многие люди действительно ощущают упадок сил в дни бурь, но причина не в прямом воздействии поля, а в реакции мозга на изменения среды: он фиксирует перемены и запускает режим энергосбережения, что проявляется апатией и сонливостью, пояснил Кондрахин.
Даже мощные бури, которые выводят из строя спутники и создают электромагнитные помехи, не оказывают существенного влияния, так как в организме нет крупных металлических элементов, а кровь реагирует лишь в пределах статистической погрешности, добавил врач.
Однако есть категория людей, для которых магнитные бури становятся заметным испытанием, отметил Кондрахин. Это пациенты с хроническими заболеваниями - их организм остро реагирует на любые перемены внешней среды, и магнитная буря выступает для них дополнительным стрессогенным фактором, который может обострять имеющиеся недуги, пояснил специалист.
"У людей, страдающих гипертонической болезнью, реакция организма на изменения - стрессовая, поэтому у них повышается давление. И поскольку их давление изначально находится не в лучшем состоянии, скачок будет заметнее всего. Это некритично, но дискомфортно. То же самое с сердечно-сосудистыми заболеваниями: организм попадает в некомфортные условия, это для него стресс, поэтому сердце и сосуды будут реагировать", - заключил Кондрахин.
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