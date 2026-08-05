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В Магадане обокрали блогера-путешественника - РИА Новости, 05.08.2026
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09:39 05.08.2026
В Магадане обокрали блогера-путешественника

В Магадане у блогера-путешественника Повеликина украли топливо и сумку

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВид на Магадан
Вид на Магадан - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У блогера-путешественника Влада Повеликина, который приехал из Нижнего Новгорода в Магадан на мотоцикле, украли топливо и сумку.
  • Магаданская полиция ищет злоумышленников.
  • Заместитель председателя правительства Магаданской области Павел Береговой выразил надежду, что виновные будут установлены и понесут наказание.
МАГАДАН, 5 авг - РИА Новости. Неизвестные украли топливо и сумку у блогера-путешественника Влада Повеликина, который приехал из Нижнего Новгорода в Магадана на мотоцикле, сообщил заместитель председателя правительства Магаданской области Павел Береговой.
"По пути совершенно незнакомые люди помогали ему: делились топливом, подсказывали дорогу, поддерживали в сложных ситуациях. А сегодня узнаю, что перед отъездом из Магадана ночью неизвестные украли топливо и сумку с мотоцикла. Считаю, что подобным поступкам нет никакого оправдания. Особенно по отношению к человеку, который приехал познакомиться с нашим регионом, рассказывал о нем своим подписчикам и искренне делился впечатлениями о Колыме" - написал Береговой в своем канале в "Максе".
Он добавил, что магаданская полиция ищет злоумышленников.
"Очень надеюсь, что виновные будут установлены и понесут наказание в соответствии с законом. Если кто-то располагает информацией, которая поможет установить тех, кто это сделал, прошу сообщить об этом в правоохранительные органы. Пока не могу дозвониться до Влада, так как он в пути, чтобы уточнить подробности по месту, где стоял мотоцикл", - добавил Береговой.
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