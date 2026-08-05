В Магадане обокрали блогера-путешественника

"Очень надеюсь, что виновные будут установлены и понесут наказание в соответствии с законом. Если кто-то располагает информацией, которая поможет установить тех, кто это сделал, прошу сообщить об этом в правоохранительные органы. Пока не могу дозвониться до Влада, так как он в пути, чтобы уточнить подробности по месту, где стоял мотоцикл", - добавил Береговой.