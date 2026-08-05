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Полиция нашла ножницы на месте нападения на людей в Лондоне - РИА Новости, 05.08.2026
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18:10 05.08.2026
Полиция нашла ножницы на месте нападения на людей в Лондоне

Sky News: полиция изъяла ножницы на месте нападения на четырех мужчин в Лондоне

© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские в Лондоне
Полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция задержала 47-летнюю женщину, которую подозревают в нападении на четырех мужчин недалеко от площади Ковент-Гарден в Лондоне.
  • На месте нападения полиция обнаружила и изъяла ножницы, следствие связывает инцидент с психическим здоровьем нападавшей.
ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Полиция обнаружила и изъяла ножницы на месте нападения на четырех мужчин в Лондоне, сообщает телеканал Sky News.
Ранее правоохранители задержали 47-летнюю женщину, которую подозревают в нападении недалеко от площади Ковент-Гарден. Пострадали четверо мужчин в возрасте 34, 39, 42 и 52 лет, у них ножевые ранения.
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"На месте происшествия сотрудники полиции изъяли ножницы", - цитирует телеканал районное отделение полиции.
Там отметили, что следствие связывает инцидент с психическим здоровьем нападавшей.
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