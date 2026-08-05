Полиция нашла ножницы на месте нападения на людей в Лондоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция задержала 47-летнюю женщину, которую подозревают в нападении на четырех мужчин недалеко от площади Ковент-Гарден в Лондоне.
- На месте нападения полиция обнаружила и изъяла ножницы, следствие связывает инцидент с психическим здоровьем нападавшей.
ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Полиция обнаружила и изъяла ножницы на месте нападения на четырех мужчин в Лондоне, сообщает телеканал Sky News.
Ранее правоохранители задержали 47-летнюю женщину, которую подозревают в нападении недалеко от площади Ковент-Гарден. Пострадали четверо мужчин в возрасте 34, 39, 42 и 52 лет, у них ножевые ранения.
«
"На месте происшествия сотрудники полиции изъяли ножницы", - цитирует телеканал районное отделение полиции.
Там отметили, что следствие связывает инцидент с психическим здоровьем нападавшей.
В Лондоне автомобиль сбил несколько пешеходов
27 июня, 22:56