В Лондоне задержали женщину после нападения с ножом на нескольких человек

Как уточнили в полиции, сообщение о инциденте с ножевыми ранениями в районе улицы Энделл поступило в 12.27 по местному времени (14.27 мск).

На месте происшествия были обнаружены четверо мужчин в возрасте 34, 39, 42 и 52 лет с ножевыми ранениями. Им была оказана медицинская помощь, уточнили в полиции.