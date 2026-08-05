В Лондоне задержали женщину после нападения с ножом на нескольких человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция задержала женщину после нападения с ножом на нескольких человек недалеко от площади Ковент-Гарден в Лондоне.
- Подозреваемой является 47-летняя женщина.
ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Полиция задержала женщину после нападения с ножом на нескольких человек недалеко от площади Ковент-Гарден в Лондоне, сообщает телеканал Sky News.
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"По данным полиции, подозреваемой является 47-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Как уточнили в полиции, сообщение о инциденте с ножевыми ранениями в районе улицы Энделл поступило в 12.27 по местному времени (14.27 мск).
На месте происшествия были обнаружены четверо мужчин в возрасте 34, 39, 42 и 52 лет с ножевыми ранениями. Им была оказана медицинская помощь, уточнили в полиции.
Задержанную женщину подозревают в незаконном хранении холодного оружия и совершении нападения.