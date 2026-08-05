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В Лондоне задержали женщину после нападения с ножом на нескольких человек - РИА Новости, 05.08.2026
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16:41 05.08.2026 (обновлено: 17:27 05.08.2026)
В Лондоне задержали женщину после нападения с ножом на нескольких человек

Sky News: полиция задержала женщину после нападения с ножом на людей в Лондоне

© AP Photo / Lefteris PitarakisБританские полицейские в Лондоне.
Британские полицейские в Лондоне. - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Британские полицейские в Лондоне. . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция задержала женщину после нападения с ножом на нескольких человек недалеко от площади Ковент-Гарден в Лондоне.
  • Подозреваемой является 47-летняя женщина.
ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Полиция задержала женщину после нападения с ножом на нескольких человек недалеко от площади Ковент-Гарден в Лондоне, сообщает телеканал Sky News.
«
"По данным полиции, подозреваемой является 47-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Как уточнили в полиции, сообщение о инциденте с ножевыми ранениями в районе улицы Энделл поступило в 12.27 по местному времени (14.27 мск).
На месте происшествия были обнаружены четверо мужчин в возрасте 34, 39, 42 и 52 лет с ножевыми ранениями. Им была оказана медицинская помощь, уточнили в полиции.
Задержанную женщину подозревают в незаконном хранении холодного оружия и совершении нападения.
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