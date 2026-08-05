Полузащитник ЦСКА Баринов заявил, что "Локомотив" разваливается

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Баринов заявил, что «Локомотив» разваливается, и многие футболисты покидают команду.
- Баринов перешел в ЦСКА в январе и провел за армейцев 16 матчей с учетом чемпионата и Кубка России.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов заявил журналистам, что московский "Локомотив" разваливается, а многие футболисты железнодорожников покидают команду.
Баринов, воспитанник "Локомотива", перешел в ЦСКА в январе и с тех пор провел за армейцев 16 матчей с учетом чемпионата и Кубка России. Во вторник ЦСКА в серии пенальти обыграл "Локомотив" в московском дерби в рамках первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.
"Посмотрите, что происходит в "Локомотиве". Все бегут отсюда. Только я первым это понял. Если не будет усилений, будет все печально. Команда распадается, усилений нет, кому забивать голы? Мне уже не скажу, что все равно, но жалко команду и коллектив. Глядя на то, что сейчас происходит, думаю, что рад своему переходу", - сказал Баринов.
Ранее сообщалось, что к полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову есть интерес от ряда европейских клубов, в том числе от французского "Пари Сен-Жермен" и турецкого "Галатасарая". Также в СМИ появилась информация, что Артем Карпукас близок к переходу из "Локомотива" в петербургский "Зенит".