Полузащитник ЦСКА Баринов заявил, что "Локомотив" разваливается

"Посмотрите, что происходит в "Локомотиве". Все бегут отсюда. Только я первым это понял. Если не будет усилений, будет все печально. Команда распадается, усилений нет, кому забивать голы? Мне уже не скажу, что все равно, но жалко команду и коллектив. Глядя на то, что сейчас происходит, думаю, что рад своему переходу", - сказал Баринов.