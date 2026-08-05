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Полузащитник ЦСКА Баринов заявил, что "Локомотив" разваливается - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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00:26 05.08.2026
Полузащитник ЦСКА Баринов заявил, что "Локомотив" разваливается

Полузащитник ЦСКА Баринов заявил, что "Локомотив" разваливается, все бегут

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДмитрий Баринов
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дмитрий Баринов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Баринов заявил, что «Локомотив» разваливается, и многие футболисты покидают команду.
  • Баринов перешел в ЦСКА в январе и провел за армейцев 16 матчей с учетом чемпионата и Кубка России.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов заявил журналистам, что московский "Локомотив" разваливается, а многие футболисты железнодорожников покидают команду.
Баринов, воспитанник "Локомотива", перешел в ЦСКА в январе и с тех пор провел за армейцев 16 матчей с учетом чемпионата и Кубка России. Во вторник ЦСКА в серии пенальти обыграл "Локомотив" в московском дерби в рамках первого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.
"Посмотрите, что происходит в "Локомотиве". Все бегут отсюда. Только я первым это понял. Если не будет усилений, будет все печально. Команда распадается, усилений нет, кому забивать голы? Мне уже не скажу, что все равно, но жалко команду и коллектив. Глядя на то, что сейчас происходит, думаю, что рад своему переходу", - сказал Баринов.
Ранее сообщалось, что к полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову есть интерес от ряда европейских клубов, в том числе от французского "Пари Сен-Жермен" и турецкого "Галатасарая". Также в СМИ появилась информация, что Артем Карпукас близок к переходу из "Локомотива" в петербургский "Зенит".
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