В Курской области мужчина погиб после наезда на мину

КУРСК, 5 авг - РИА Новости. Мужчина погиб после наезда автомобиля на мину ВСУ в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Приношу самые искренние слова родным и близким... Варварские, подлые действия ВСУ, которым нет и не может быть никаких оправданий! Расплата неминуемо наступит!" - отметил он.