В Курской области мужчина погиб после наезда на мину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рыльском районе Курской области автомобиль наехал на мину ВСУ.
- В результате погиб 72-летний пенсионер, также в автомобиле был мужчина 1959 года рождения.
КУРСК, 5 авг - РИА Новости. Мужчина погиб после наезда автомобиля на мину ВСУ в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"По уточненной информации, в автомобиле, пострадавшем от действий ВСУ в деревне Трошино Рыльского района, было два человека. Кроме мужчины 1959 года рождения в машине находился 72-летний пенсионер. К огромному горю, он погиб", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что семье будет оказана необходимая помощь.
"Приношу самые искренние слова родным и близким... Варварские, подлые действия ВСУ, которым нет и не может быть никаких оправданий! Расплата неминуемо наступит!" - отметил он.
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