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В Курской области мужчина погиб после наезда на мину - РИА Новости, 05.08.2026
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15:44 05.08.2026 (обновлено: 16:10 05.08.2026)
В Курской области мужчина погиб после наезда на мину

В Рыльском районе Курской области мужчина погиб после наезда на мину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рыльском районе Курской области автомобиль наехал на мину ВСУ.
  • В результате погиб 72-летний пенсионер, также в автомобиле был мужчина 1959 года рождения.
КУРСК, 5 авг - РИА Новости. Мужчина погиб после наезда автомобиля на мину ВСУ в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Ранее в среду Хинштейн сообщал, что мужчина получил множественные переломы и ожоги в результате наезда на мину ВСУ в Рыльском районе Курской области.
"По уточненной информации, в автомобиле, пострадавшем от действий ВСУ в деревне Трошино Рыльского района, было два человека. Кроме мужчины 1959 года рождения в машине находился 72-летний пенсионер. К огромному горю, он погиб", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что семье будет оказана необходимая помощь.
"Приношу самые искренние слова родным и близким... Варварские, подлые действия ВСУ, которым нет и не может быть никаких оправданий! Расплата неминуемо наступит!" - отметил он.
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