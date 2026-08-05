Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель министра обороны Алексей Криворучко будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, а также военной и специальной техники.
- Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве Министерства обороны РФ и среди командующих группировками войск в зоне СВО.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, а также военной и специальной техники, сообщили в российском военном ведомстве.
В среду президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве министерства обороны РФ и среди командующих группировками войск в зоне СВО.
"Заместитель руководителя военного ведомства Алексей Криворучко, отвечавший за военно-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, по решению министра обороны РФ будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.