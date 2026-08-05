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Криворучко будет курировать вопросы развития перспективного вооружения - РИА Новости, 05.08.2026
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14:57 05.08.2026
Криворучко будет курировать вопросы развития перспективного вооружения

Замглавы Минобороны Криворучко будет курировать вопросы развития вооружения

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра обороны Алексей Криворучко будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, а также военной и специальной техники.
  • Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве Министерства обороны РФ и среди командующих группировками войск в зоне СВО.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, а также военной и специальной техники, сообщили в российском военном ведомстве.
В среду президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве министерства обороны РФ и среди командующих группировками войск в зоне СВО.
"Заместитель руководителя военного ведомства Алексей Криворучко, отвечавший за военно-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, по решению министра обороны РФ будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Путин провел перестановки в руководстве Минобороны
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