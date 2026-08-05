Киев все больше прибегает к терактам на фоне провалов ВСУ, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Любинский заявил, что Киев все чаще прибегает к терактам против мирных россиян на фоне провала ВСУ в зоне СВО.

Президент России Владимир Путин отметил, что ВС РФ продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Киев все больше прибегает к терактам против мирных россиян на фоне масштабного провала ВСУ в зоне СВО, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.

Как отметил в июле президент России Владимир Путин , ВС РФ продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции.

"В последнее время, все более теряя почву под ногами по всей картине боевых действий, киевские власти тем активнее прибегают к осуществлению варварских терактов против мирного населения и инфраструктуры нашей страны", - сказал замглавы МИД РФ.