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Киев все больше прибегает к терактам на фоне провалов ВСУ, заявили в МИД - РИА Новости, 05.08.2026
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20:46 05.08.2026
Киев все больше прибегает к терактам на фоне провалов ВСУ, заявили в МИД

Любинский: Киев прибегает к терактам против мирных россиян из-за провала ВСУ

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Любинский заявил, что Киев все чаще прибегает к терактам против мирных россиян на фоне провала ВСУ в зоне СВО.
  • Президент России Владимир Путин отметил, что ВС РФ продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Киев все больше прибегает к терактам против мирных россиян на фоне масштабного провала ВСУ в зоне СВО, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.
Как отметил в июле президент России Владимир Путин, ВС РФ продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции.
"В последнее время, все более теряя почву под ногами по всей картине боевых действий, киевские власти тем активнее прибегают к осуществлению варварских терактов против мирного населения и инфраструктуры нашей страны", - сказал замглавы МИД РФ.
Дипломат добавил, что особой жестокостью отличались такие теракты Киева, как атака на колледж в Старобельске и удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.
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