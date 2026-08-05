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Лихачев рассказал об атаках киевского режима на жителей Энергодара - РИА Новости, 05.08.2026
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14:07 05.08.2026
Лихачев рассказал об атаках киевского режима на жителей Энергодара

Лихачев: ВСУ целенаправленно используют против жителей Энергодара все средства

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Киев целенаправленно использует против мирных жителей Энергодара все средства из арсенала ВСУ.
  • С начала недели четверо сотрудников ЗАЭС ранены в результате подрыва мин, дистанционно установленных дронами ВСУ.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Киев целенаправленно использует против мирных жителей Энергодара все средства из арсенала ВСУ, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
С начала нынешней недели уже четверо сотрудников ЗАЭС ранены в результате подрыва мин, дистанционно установленных дронами ВСУ, сообщил Лихачев журналистам.
"Подрыв автотранспорта происходил и раньше, но сразу четверо пострадавших – это не просто первый массовый случай, это свидетельство кратно выросшей активности противника, использующего все имеющиеся в арсенале вооруженных сил средства целенаправленно против мирного населения", - отметил Лихачев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЭнергодарАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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