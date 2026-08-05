Лихачев рассказал об атаках киевского режима на жителей Энергодара

С начала нынешней недели уже четверо сотрудников ЗАЭС ранены в результате подрыва мин, дистанционно установленных дронами ВСУ, сообщил Лихачев журналистам.

"Подрыв автотранспорта происходил и раньше, но сразу четверо пострадавших – это не просто первый массовый случай, это свидетельство кратно выросшей активности противника, использующего все имеющиеся в арсенале вооруженных сил средства целенаправленно против мирного населения", - отметил Лихачев.