Лихачев рассказал об атаках киевского режима на жителей Энергодара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Киев целенаправленно использует против мирных жителей Энергодара все средства из арсенала ВСУ.
- С начала недели четверо сотрудников ЗАЭС ранены в результате подрыва мин, дистанционно установленных дронами ВСУ.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Киев целенаправленно использует против мирных жителей Энергодара все средства из арсенала ВСУ, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
С начала нынешней недели уже четверо сотрудников ЗАЭС ранены в результате подрыва мин, дистанционно установленных дронами ВСУ, сообщил Лихачев журналистам.
"Подрыв автотранспорта происходил и раньше, но сразу четверо пострадавших – это не просто первый массовый случай, это свидетельство кратно выросшей активности противника, использующего все имеющиеся в арсенале вооруженных сил средства целенаправленно против мирного населения", - отметил Лихачев.