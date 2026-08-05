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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выросло до пяти - РИА Новости, 05.08.2026
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09:16 05.08.2026 (обновлено: 11:41 05.08.2026)
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выросло до пяти

В Хабаровском крае пять человек пострадали при съезде в кювет автобуса

© Фото : Информационный центр СК России/ВКонтактеАвтобус в кювете в Хабаровском крае
Автобус в кювете в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Информационный центр СК России/ВКонтакте
Автобус в кювете в Хабаровском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хабаровском крае автобус съехал в кювет, возбуждено уголовное дело.
  • В салоне находилось около 80 пассажиров, пять человек получили травмы.
  • Расследование будет включать оценку действий ответственных за организацию пассажирских перевозок.
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Пять человек получили травмы при съезде в кювет автобуса в Хабаровском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону.
Ранее в ГИБДД РИА Новости рассказали, что автобус шел из Комсомольска-на-Амуре, водитель, по предварительным данным, не выбрал заранее безопасную скорость, из-за чего автобус съехал в кювет. Ранее в ГИБДД сообщали о трех пострадавших, включая ребенка.
"В салоне находилось около 80 пассажиров, пятеро из которых получили травмы. Степень вреда их здоровью устанавливается", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.
Ведомство возбудило по факту ДТП уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В рамках расследования специалисты дадут оценку действиям лиц, ответственных за организацию пассажирских перевозок, в частности, за выпуск на линию технически исправных автобусов.
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