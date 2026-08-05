Автобус в кювете в Хабаровском крае

Автобус в кювете в Хабаровском крае

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выросло до пяти

Краткий пересказ от РИА ИИ В Хабаровском крае автобус съехал в кювет, возбуждено уголовное дело.

В салоне находилось около 80 пассажиров, пять человек получили травмы.

Расследование будет включать оценку действий ответственных за организацию пассажирских перевозок.

ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – РИА Новости. Пять человек получили травмы при съезде в кювет автобуса в Хабаровском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону.

Ранее в ГИБДД РИА Новости рассказали, что автобус шел из Комсомольска-на-Амуре , водитель, по предварительным данным, не выбрал заранее безопасную скорость, из-за чего автобус съехал в кювет. Ранее в ГИБДД сообщали о трех пострадавших, включая ребенка.

"В салоне находилось около 80 пассажиров, пятеро из которых получили травмы. Степень вреда их здоровью устанавливается", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

Ведомство возбудило по факту ДТП уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".