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Подросток, спасший ребенка в Каспийске, получит премию имени Кеосаяна - РИА Новости, 05.08.2026
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17:23 05.08.2026 (обновлено: 17:59 05.08.2026)
Подросток, спасший ребенка в Каспийске, получит премию имени Кеосаяна

Подросток из Каспийска, спасший ребенка, получит премию имени Тиграна Кеосаяна

© RT на русском15-летний подросток спас мальчика в Каспийске
15-летний подросток спас мальчика в Каспийске - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© RT на русском
15-летний подросток спас мальчика в Каспийске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятнадцатилетний Абдула из Каспийска спас стоявшего на подоконнике маленького ребенка.
  • Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что подросток получит премию имени Тиграна Кеосаяна.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пятнадцатилетний Абдула из Каспийска, который спас стоявшего на подоконнике маленького ребенка, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Дадим ему премию Тиграна", — написала она на платформе "Макс".
По словам очевидцев, ребенок лет трех или четырех стоял на подоконнике второго этажа и мог упасть и серьезно пострадать. Попасть в квартиру не удалось, там никого не было. Абдула забрался в окно при помощи мужчины, который встал на стремянку и подсадил его, и вытащил малыша.
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Подросток переживал, что родители накажут его за то, что он влез в чужой дом, поэтому не стал рассказывать о своем подвиге, добавила Симоньян.
Она учредила премию имени покойного супруга после того, как узнала об истории воспитательниц из Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.
Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей лично Симоньян.
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Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения.
Премию также получили жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения, лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске, жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка, студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двоих детей и их маму из пожара.
Также премию получил житель Краснодара Александр Воевода, обезвредивший 19-летнего нападавшего в торговом центре, 12-летний Платон Шеин из Ставрополя, который в Дербенте спас двух тонувших в Каспийском море детей, боец СВО Александр, который спас женщину из пожара в Калининградской области, 13-летняя Ксения из Пермского края, которая во время мощного паводка после ливней спасла из заливаемого потоком дома свою бабушку, а также охранник, который не дал пронести взрывное устройство в ресторан на Кудринской площади в Москве и погиб.
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