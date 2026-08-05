Подросток, спасший ребенка в Каспийске, получит премию имени Кеосаяна

Краткий пересказ от РИА ИИ Пятнадцатилетний Абдула из Каспийска спас стоявшего на подоконнике маленького ребенка.

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что подросток получит премию имени Тиграна Кеосаяна.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Пятнадцатилетний Абдула из Каспийска, который спас стоявшего на подоконнике маленького ребенка, получит премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Дадим ему премию Тиграна", — написала она на платформе " Макс ".

По словам очевидцев, ребенок лет трех или четырех стоял на подоконнике второго этажа и мог упасть и серьезно пострадать. Попасть в квартиру не удалось, там никого не было. Абдула забрался в окно при помощи мужчины, который встал на стремянку и подсадил его, и вытащил малыша.

Подросток переживал, что родители накажут его за то, что он влез в чужой дом, поэтому не стал рассказывать о своем подвиге, добавила Симоньян.

Она учредила премию имени покойного супруга после того, как узнала об истории воспитательниц из Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.

Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей лично Симоньян.

Награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения.

Премию также получили жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения, лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске, жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка, студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двоих детей и их маму из пожара.