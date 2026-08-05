В АТОР оценили планы Казахстана ввести платное разрешение на въезд

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Платное электронное разрешение на въезд в Казахстан станет тормозящим фактором для развития туризма между Россией и республикой, прокомментировали планы Казахстана в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации добавили, что россияне используют Казахстан в основном для транзита в третьи страны, а сам турпоток в республику небольшой - летом российские туристы едут преимущественно в Актау на Каспий, а зимой - на горнолыжные курорты (Шымбулак, Боровое и другие).