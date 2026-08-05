В АТОР оценили планы Казахстана ввести платное разрешение на въезд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Казахстане планируют внедрить платное электронное разрешение на въезд для иностранцев и лиц без гражданства до конца 2026 года.
- По мнению экспертов АТОР, введение платных электронных разрешений может стать тормозящим фактором для развития туризма между Россией и Казахстаном.
- Сейчас неизвестно, сделают ли исключение для граждан государств-членов ЕАЭС и каков будет размер платы за оформление электронного разрешения.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Платное электронное разрешение на въезд в Казахстан станет тормозящим фактором для развития туризма между Россией и республикой, прокомментировали планы Казахстана в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Электронные разрешения на въезд для иностранцев и лиц без гражданства планируют внедрить в Казахстане до конца 2026 года, их оформление будет платным, следует из проекта постановления правительства. Как отмечал телеканал Astana TV, электронное разрешение на поездку не является визой и предназначено прежде всего для граждан стран, которым казахстанская виза не требуется, а перечень таких стран и категорий определит правительство.
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"По мнению экспертов АТОР, в случае, если платные электронные разрешения для классических туристов будут введены, скорее всего, это окажется тормозящим фактором для расширения туристических связей между двумя нашими странами", - сказали в пресс-службе ассоциации.
Там отметили, что в настоящее время неизвестно, сделают ли исключение для граждан государств-членов ЕАЭС и каков будет размер платы за оформление электронного разрешения. Граждане России въезжают в Казахстан без виз.
В ассоциации добавили, что россияне используют Казахстан в основном для транзита в третьи страны, а сам турпоток в республику небольшой - летом российские туристы едут преимущественно в Актау на Каспий, а зимой - на горнолыжные курорты (Шымбулак, Боровое и другие).