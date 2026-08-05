Угальде раскрыл секрет побед "Спартака"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист "Спартака" Манфред Угальде отметил, что главный тренер команды Хуан Карлос Карседо создал в раздевалке клуба хорошую атмосферу.
- "Спартак" выиграл у "Оренбурга" со счетом 5:1 в первом туре группового этапа пути РПЛ Кубка России, Угальде оформил дубль.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского "Спартака" Манфред Угальде заявил РИА Новости, что главный тренер команды Хуан Карлос Карседо смог создать в раздевалке клуба хорошую атмосферу, которая приводит к победам.
05 августа 2026 • начало в 18:30
Завершен
26’ • Пабло Солари
33’ • Манфред Угальде (П)
52’ • Манфред Угальде
78’ • Наиль Умяров
84’ • Павел Полех
81’ • Renat Golybin
«
"Из изменений, мне кажется, самое важное, что тренер смог создать хорошую атмосферу в раздевалке. Мы одна команда, единое целое, это чувствуется, по-моему, это и выливается в победы", - сказал Угальде.