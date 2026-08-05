Кардиолог дал рекомендации для сохранения здоровья сердца и сосудов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для сохранения здоровья сердца и сосудов необходимо ограничить потребление поваренной соли до пяти граммов в сутки, в рационе должна преобладать растительная пища, рыба, следует ограничить жирное и копченое.
- Важно отказаться от алкоголя и никотина, вести активный образ жизни (например, уделять 30-40 минут в день бегу, плаванию, езде на велосипеде и другим видам физической активности).
- Кардиолог рекомендует вести мониторинг артериального давления и частоты сердечных сокращений, добросовестно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, не заниматься самолечением и своевременно обращаться к медикам.
КЕМЕРОВО, 5 авг — РИА Новости. Сохранить сердце здоровым помогут правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек, рассказал РИА Новости главный кардиолог Кемеровской области Алексей Алексеенко.
«
"Для сохранения здоровья сердца и сосудов, во-первых, нужно ограничить потребление поваренной соли до пяти граммов в сутки. В рационе должна преобладать растительная пища (фрукты, овощи, злаки), рыба. Следует ограничить жирное и копченое", — сказал он.
Кардиолог рассказала, как предупредить проблемы с сердцем
12 марта, 05:09
Во-вторых, по словам врача, нужно отказаться от алкоголя и никотина в любых его вариациях.
"В-третьих, исключаем гиподинамию. А вот бегу, плаванию, езде на велосипеде, пробежкам на лыжах, коньках, скандинавской ходьбе или просто пешим прогулкам отводим 30-40 минут в день", — добавил Алексеенко.
Он также посоветовал вести мониторинг артериального давления и частоты сердечных сокращений, добросовестно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.
Шестая рекомендация — не заниматься самолечением и своевременно обращаться к медикам, седьмая — постоянно принимать лекарства, назначенные лечащим врачом, восьмая — соблюдать режим сна и отдыха.
Врач рассказал, как вовремя выявить проблемы с сердцем
16 февраля, 01:24
«
"Девятое — научиться бороться со стрессом, минимизировать большие физические и эмоциональные нагрузки", — продолжил кардиолог.
В заключение он порекомендовал регулярно повышать осведомленность о первых признаках инфаркта и инсульта и о правилах оказания первой помощи, а также научиться правильно вызывать скорую — с четким описанием состояния пациента, его жалоб, окружающей обстановки и местонахождения.
Врач рассказал, как сохранить здоровье сердца
20 февраля, 01:27