Кардиолог дал рекомендации для сохранения здоровья сердца и сосудов

Диагностический медицинский прибор в одной из больниц. Архивное фото

Диагностический медицинский прибор в одной из больниц

Краткий пересказ от РИА ИИ Для сохранения здоровья сердца и сосудов необходимо ограничить потребление поваренной соли до пяти граммов в сутки, в рационе должна преобладать растительная пища, рыба, следует ограничить жирное и копченое.

Важно отказаться от алкоголя и никотина, вести активный образ жизни (например, уделять 30-40 минут в день бегу, плаванию, езде на велосипеде и другим видам физической активности).

Кардиолог рекомендует вести мониторинг артериального давления и частоты сердечных сокращений, добросовестно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, не заниматься самолечением и своевременно обращаться к медикам.

КЕМЕРОВО, 5 авг — РИА Новости. Сохранить сердце здоровым помогут правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек, рассказал РИА Новости главный кардиолог Кемеровской области Алексей Алексеенко.

« "Для сохранения здоровья сердца и сосудов, во-первых, нужно ограничить потребление поваренной соли до пяти граммов в сутки. В рационе должна преобладать растительная пища (фрукты, овощи, злаки), рыба. Следует ограничить жирное и копченое", — сказал он.

Во-вторых, по словам врача, нужно отказаться от алкоголя и никотина в любых его вариациях.

"В-третьих, исключаем гиподинамию . А вот бегу, плаванию, езде на велосипеде, пробежкам на лыжах, коньках, скандинавской ходьбе или просто пешим прогулкам отводим 30-40 минут в день", — добавил Алексеенко.

Он также посоветовал вести мониторинг артериального давления и частоты сердечных сокращений, добросовестно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Шестая рекомендация — не заниматься самолечением и своевременно обращаться к медикам, седьмая — постоянно принимать лекарства, назначенные лечащим врачом, восьмая — соблюдать режим сна и отдыха.

« "Девятое — научиться бороться со стрессом, минимизировать большие физические и эмоциональные нагрузки", — продолжил кардиолог.