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Кардиолог дал рекомендации для сохранения здоровья сердца и сосудов - РИА Новости, 05.08.2026
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08:40 05.08.2026 (обновлено: 11:04 05.08.2026)
Кардиолог дал рекомендации для сохранения здоровья сердца и сосудов

Алексеенко: для здоровья сердца и сосудов нужно ограничить потребление соли

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкДиагностический медицинский прибор в одной из больниц
Диагностический медицинский прибор в одной из больниц - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Диагностический медицинский прибор в одной из больниц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для сохранения здоровья сердца и сосудов необходимо ограничить потребление поваренной соли до пяти граммов в сутки, в рационе должна преобладать растительная пища, рыба, следует ограничить жирное и копченое.
  • Важно отказаться от алкоголя и никотина, вести активный образ жизни (например, уделять 30-40 минут в день бегу, плаванию, езде на велосипеде и другим видам физической активности).
  • Кардиолог рекомендует вести мониторинг артериального давления и частоты сердечных сокращений, добросовестно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, не заниматься самолечением и своевременно обращаться к медикам.
КЕМЕРОВО, 5 авг — РИА Новости. Сохранить сердце здоровым помогут правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек, рассказал РИА Новости главный кардиолог Кемеровской области Алексей Алексеенко.
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"Для сохранения здоровья сердца и сосудов, во-первых, нужно ограничить потребление поваренной соли до пяти граммов в сутки. В рационе должна преобладать растительная пища (фрукты, овощи, злаки), рыба. Следует ограничить жирное и копченое", — сказал он.

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Во-вторых, по словам врача, нужно отказаться от алкоголя и никотина в любых его вариациях.
"В-третьих, исключаем гиподинамию. А вот бегу, плаванию, езде на велосипеде, пробежкам на лыжах, коньках, скандинавской ходьбе или просто пешим прогулкам отводим 30-40 минут в день", — добавил Алексеенко.
Он также посоветовал вести мониторинг артериального давления и частоты сердечных сокращений, добросовестно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.
Шестая рекомендация — не заниматься самолечением и своевременно обращаться к медикам, седьмая — постоянно принимать лекарства, назначенные лечащим врачом, восьмая — соблюдать режим сна и отдыха.
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"Девятое — научиться бороться со стрессом, минимизировать большие физические и эмоциональные нагрузки", — продолжил кардиолог.

В заключение он порекомендовал регулярно повышать осведомленность о первых признаках инфаркта и инсульта и о правилах оказания первой помощи, а также научиться правильно вызывать скорую — с четким описанием состояния пациента, его жалоб, окружающей обстановки и местонахождения.
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ОбществоКемеровская областьАлексей Алексеенко
 
 
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