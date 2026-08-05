Рейтинг@Mail.ru
Мордовия отмечает 25-летие канонизации святого воина Феодора Ушакова - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
16:12 05.08.2026
Мордовия отмечает 25-летие канонизации святого воина Феодора Ушакова

Мордовия отмечает 25-летие канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова

© Public DomainПортрет Федора Ушакова
Портрет Федора Ушакова - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Public Domain
Портрет Федора Ушакова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Мордовия масштабно отмечает 25-летие канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова - великого русского флотоводца, небесного покровителя республики и Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба главы региона.
Торжественные мероприятия, по данным пресс-службы, проходят в Саранске. В Кафедральном соборе святого праведного воина была совершена Божественная литургия, после которой состоялся крестный ход к памятнику адмиралу на Соборной площади, где отслужили праздничный молебен.
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что Ушаков является символом мужества и стойкости русских моряков, непобедимости российского флота, образцом праведности.
"Его имя золотыми буквами вписано в историю России. Адмирал побеждал на поле боя, активно развивал военную науку, укреплял авторитет Отечества на международной арене, активно занимался благотворительностью. Его жизнь - жизнь искренне верующего человека, полководца, патриота и великого государственного мужа", – цитирует пресс-служба Комарова.
Глава Мордовии Артем Здунов назвал 25-летние канонизации Ушакова важным событием в жизни республики и всей России и поблагодарил тех, кто четверть века назад сумел добиться этого решения и увековечить память адмирала.
"С предыдущими поколениями нас связывают две главные вещи: наша вера и память о героях, где в первых рядах адмирал Ушаков", - приводятся в сообщении слова Здунова.
Вместе с полпредом глава региона посетил новый корпус православной гимназии во имя святого праведного воина Феодора Ушакова, где состоялось открытие бюста непобедимому адмиралу.
В пресс-службе уточнили, что еще одним центром проведения торжеств стал город Темников, где адмирал провел последние годы жизни. Глава Мордовии вместе с гостями республики - губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, делегацией главного командования ВМФ России и представителями духовенства - поклонились мощам флотоводца и праведника в Санаксарском монастыре.
В Темникове также состоялись церемония возложения цветов к памятнику Ушакову и межрегиональный фестиваль патриотической песни "Морская душа".
"Наследие великого флотоводца – это огромный оплот для воспитательной работы. Мы не только храним память, а используем этот потенциал и силу для воспитания нашей молодежи – проводим конкурсы совместно с Президентским фондом культурных инициатив, сняли первый за 70 лет полнометражный художественный фильм об истории адмирала Ушакова", - приводятся в сообщении слова Здунова.
Как отметил Сальдо, для Херсонской области имя великого адмирала и память о его деяниях имеют огромное значение, поскольку именно в Херсоне начиналась история Черноморского флота, где Ушаков проявил себя как талантливый командир и администратор, спасший город от эпидемии чумы.
"Для Военно-морского флота адмирал Федор Федорович Ушаков прежде всего праведный воин, покровитель моряков. Одна из главных миссий его личности сегодня – воспитание будущих поколений моряков. Его подвиг, служение Отечеству – пример для всех, он внес значимую лепту в развитие нашего государства, сделав его великой морской державой", - цитирует пресс-служба главкома ВМФ России адмирала флота Александра Моисеева.
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Корпоративную демографическую политику внедряют на предприятиях Мордовии
22 июля, 21:38
 
Республика МордовияПрезидентский фонд культурных инициативКультураФедор Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала