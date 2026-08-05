Мордовия отмечает 25-летие канонизации святого воина Феодора Ушакова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Мордовия масштабно отмечает 25-летие канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова - великого русского флотоводца, небесного покровителя республики и Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба главы региона.

Торжественные мероприятия, по данным пресс-службы, проходят в Саранске. В Кафедральном соборе святого праведного воина была совершена Божественная литургия, после которой состоялся крестный ход к памятнику адмиралу на Соборной площади, где отслужили праздничный молебен.

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что Ушаков является символом мужества и стойкости русских моряков, непобедимости российского флота, образцом праведности.

"Его имя золотыми буквами вписано в историю России. Адмирал побеждал на поле боя, активно развивал военную науку, укреплял авторитет Отечества на международной арене, активно занимался благотворительностью. Его жизнь - жизнь искренне верующего человека, полководца, патриота и великого государственного мужа", – цитирует пресс-служба Комарова.

Глава Мордовии Артем Здунов назвал 25-летние канонизации Ушакова важным событием в жизни республики и всей России и поблагодарил тех, кто четверть века назад сумел добиться этого решения и увековечить память адмирала.

"С предыдущими поколениями нас связывают две главные вещи: наша вера и память о героях, где в первых рядах адмирал Ушаков", - приводятся в сообщении слова Здунова.

Вместе с полпредом глава региона посетил новый корпус православной гимназии во имя святого праведного воина Феодора Ушакова, где состоялось открытие бюста непобедимому адмиралу.

В пресс-службе уточнили, что еще одним центром проведения торжеств стал город Темников, где адмирал провел последние годы жизни. Глава Мордовии вместе с гостями республики - губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, делегацией главного командования ВМФ России и представителями духовенства - поклонились мощам флотоводца и праведника в Санаксарском монастыре.

В Темникове также состоялись церемония возложения цветов к памятнику Ушакову и межрегиональный фестиваль патриотической песни "Морская душа".

"Наследие великого флотоводца – это огромный оплот для воспитательной работы. Мы не только храним память, а используем этот потенциал и силу для воспитания нашей молодежи – проводим конкурсы совместно с Президентским фондом культурных инициатив, сняли первый за 70 лет полнометражный художественный фильм об истории адмирала Ушакова", - приводятся в сообщении слова Здунова.

Как отметил Сальдо, для Херсонской области имя великого адмирала и память о его деяниях имеют огромное значение, поскольку именно в Херсоне начиналась история Черноморского флота, где Ушаков проявил себя как талантливый командир и администратор, спасший город от эпидемии чумы.