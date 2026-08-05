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Бирюков: в Москве за 14 лет построили 28 канализационно-насосных станций - РИА Новости, 05.08.2026
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12:15 05.08.2026 (обновлено: 12:16 05.08.2026)
Бирюков: в Москве за 14 лет построили 28 канализационно-насосных станций

В Москве за 14 лет построили 28 канализационно-насосных станций

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства МосквыКанализационно-насосная станция
Канализационно-насосная станция - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Канализационно-насосная станция . Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства реконструировали и построили в Троицком и Новомосковском административных округах столицы 28 канализационно-насосных станций за 14 лет, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий организовали комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили проблемные места, после чего было принято решение о модернизации ряда объектов и возведении новых. За 14 лет выполнили реконструкцию и построили 28 канализационно-насосных станций в деревнях Пучково, Яковлево, Власово, поселках Ватутинки, Приволье, Первомайское, Минвнешторга и других", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что реализация проектов позволила повысить надежность работы системы водоотведения округов и обеспечить необходимый резерв мощностей.
"Реконструкцию и возведение новых объектов проводим с применением отечественных оборудования и материалов, ряд ключевых узлов и механизмов производятся в столичном регионе, диспетчеризация выполняется с использованием российского программного обеспечения. При выполнении работ большое внимание уделяется исключению неприятных запахов - оснащаем станции современными газоочистными установками", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в настоящее время обновление системы водоотведения ТиНАО продолжается.
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