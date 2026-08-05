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Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Торонто - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Теннис
 
07:31 05.08.2026
Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Торонто

Калинская во втором раунде обыграла Маккартни Кесслер на WTA 1000 в Торонто

© Фото : Соцсети спортсменкиАнна Калинская
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Соцсети спортсменки
Анна Калинская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Торонто.
  • Во втором раунде Калинская обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.
Во втором раунде Калинская, которая является 21-й ракеткой мира, обыграла американку Маккартни Кесслер (48) со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа 41 минуту.
В третьем раунде Калинская сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер (17).
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