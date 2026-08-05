Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Торонто

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Торонто.
- Во втором раунде Калинская обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.
Во втором раунде Калинская, которая является 21-й ракеткой мира, обыграла американку Маккартни Кесслер (48) со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа 41 минуту.
В третьем раунде Калинская сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер (17).
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