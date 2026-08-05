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У гольф-клуба Трампа в Калифорнии задержали вооруженного мужчину - РИА Новости, 05.08.2026
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03:01 05.08.2026 (обновлено: 04:30 05.08.2026)
У гольф-клуба Трампа в Калифорнии задержали вооруженного мужчину

У гольф-клуба Трампа накануне его визита задержали вооруженного мужчину

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция
Американская полиция - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силовики задержали вооруженного мужчину неподалеку от гольф-клуба президента США Дональда Трампа в Калифорнии.
  • Задержанный — 38-летний Джанин Джон Тэле, который уже находился под следствием по подозрению в ограблении.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Силовики задержали вооруженного мужчину неподалеку от гольф-клуба президента США Дональда Трампа в Калифорнии в минувшие выходные, всего за два дня до визита американского лидера в штат, сообщает местная полиция.
Инцидент, по данным полиции, произошел 2 августа. Работавшие под прикрытием федеральные агенты заметили подозрительного мужчину.
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"Этот человек прогуливался по территории поля для гольфа, делал фотографии и видеозаписи и, по-видимому, следил за мероприятиями по планированию мер безопасности", - говорится в заявлении полиции.
Мужчину задержали: им оказался 38-летний Джанин Джон Тэле, который на момент ареста уже находился под следствием по подозрению в ограблении.
Как уточнили в полиции, при задержании у него изъяли магазин с патронами, а в машине обнаружили заряженный пистолет и боеприпасы. В доме у злоумышленника также нашли оружие, бронежилет и несколько записных книжек, содержащих "тревожные заявления".
Через два дня после инцидента, во вторник, Трамп прибыл в Калифорнию, чтобы принять участие в ряде мероприятий. Как сообщили в пресс-пуле Белого дома, в 17.06 по местному времени (03.06 мск среды) Трамп прибыл в гольф-клуб.
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