Краткий пересказ от РИА ИИ Силовики задержали вооруженного мужчину неподалеку от гольф-клуба президента США Дональда Трампа в Калифорнии.

Задержанный — 38-летний Джанин Джон Тэле, который уже находился под следствием по подозрению в ограблении.

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Силовики задержали вооруженного мужчину неподалеку от гольф-клуба президента США Дональда Трампа в Калифорнии в минувшие выходные, всего за два дня до визита американского лидера в штат, сообщает местная полиция.

Инцидент, по данным полиции, произошел 2 августа. Работавшие под прикрытием федеральные агенты заметили подозрительного мужчину.

"Этот человек прогуливался по территории поля для гольфа, делал фотографии и видеозаписи и, по-видимому, следил за мероприятиями по планированию мер безопасности", - говорится в заявлении полиции.

Мужчину задержали: им оказался 38-летний Джанин Джон Тэле, который на момент ареста уже находился под следствием по подозрению в ограблении.

Как уточнили в полиции, при задержании у него изъяли магазин с патронами, а в машине обнаружили заряженный пистолет и боеприпасы. В доме у злоумышленника также нашли оружие, бронежилет и несколько записных книжек, содержащих "тревожные заявления".