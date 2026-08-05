Премьера Японии обвинили в самопиаре на землетрясении в Кумамото

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подверглась критике за видеоролик о своей поездке в Кумамото после землетрясения магнитудой 7,1.

Пользователи считают, что видео имеет постановочный характер и направлено на улучшение имиджа премьер-министра.

Около половины комментариев под роликом содержат критику, но есть и те, кто благодарит Такаити за оперативность и реакцию.

ТОКИО, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подверглась острой критике и обвинениям в саморекламе на горе людей после видеоролика о ее поездке в Кумамото, где неделю назад произошло землетрясение магнитудой 7,1, выяснила корреспондент РИА Новости, изучив комментарии под видео.

В двухминутном ролике под драматическую музыку Такаити в спецодежде общается с людьми из пострадавших районов, молится об упокоении душ погибших, стоя перед иллюминатором вертолета, общается с местными чиновниками, которые ловят каждое ее слово и записывают его. В особо патетических местах используется замедленная съемка.

Поездка состоялась 3 августа. Пользователи обратили внимание на скорость создания высококачественного видео в профессиональным монтажом и музыкой, а также на ограниченный круг лиц, с которыми Такаити общалась, и на то, что в кадре звучат исключительно слова благодарности и ни одного упоминания о нерешенных проблемах.

"Постановочное видео", "Прекрасно и быстро сработано для привлечения внимания!", "Разве уместно снимать сейчас такое видео и делать такой монтаж!", "Возмутительно, что она использует такое бедствие для улучшения своего имиджа!", "Как похоже на рекламу Такаити и пропаганду!", "Такой драматической театральности вы научились у Америки ?", "Лучше бы поговорила с людьми, которые спят на полу в эвакопунктах, организованных в школьных спортзалах без кондиционеров. То, что я слышу от друзей из Кумамото, сильно отличается", "От такой музыки обратный эффект - она выдает желание использовать даже землетрясение для своей рекламы. Уберите музыку и вырежьте сцену с молитвой у иллюминатора вертолета. Обычно я поддерживаю Такаити, но это видео крайне прискорбно", "Это реклама?", "Поминовение погибших в самолете – вот уж рекламный ролик!", "У Такаити падает популярность, поэтому и реклама", "Это и есть пропаганда", "Начали приближаться к Америке по режиссуре, и монтаж дорогой", - из 750 комментариев под роликами около половины содержат такие критические замечания.

При этом другая часть пользователей благодарят Такаити за оперативность и реакцию.