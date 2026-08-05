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Премьера Японии обвинили в самопиаре на землетрясении в Кумамото - РИА Новости, 05.08.2026
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08:13 05.08.2026
Премьера Японии обвинили в самопиаре на землетрясении в Кумамото

РИА Новости: премьер Японии подверглась критике за видео о поездке в Кумамото

© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подверглась критике за видеоролик о своей поездке в Кумамото после землетрясения магнитудой 7,1.
  • Пользователи считают, что видео имеет постановочный характер и направлено на улучшение имиджа премьер-министра.
  • Около половины комментариев под роликом содержат критику, но есть и те, кто благодарит Такаити за оперативность и реакцию.
ТОКИО, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подверглась острой критике и обвинениям в саморекламе на горе людей после видеоролика о ее поездке в Кумамото, где неделю назад произошло землетрясение магнитудой 7,1, выяснила корреспондент РИА Новости, изучив комментарии под видео.
В двухминутном ролике под драматическую музыку Такаити в спецодежде общается с людьми из пострадавших районов, молится об упокоении душ погибших, стоя перед иллюминатором вертолета, общается с местными чиновниками, которые ловят каждое ее слово и записывают его. В особо патетических местах используется замедленная съемка.
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Поездка состоялась 3 августа. Пользователи обратили внимание на скорость создания высококачественного видео в профессиональным монтажом и музыкой, а также на ограниченный круг лиц, с которыми Такаити общалась, и на то, что в кадре звучат исключительно слова благодарности и ни одного упоминания о нерешенных проблемах.
"Постановочное видео", "Прекрасно и быстро сработано для привлечения внимания!", "Разве уместно снимать сейчас такое видео и делать такой монтаж!", "Возмутительно, что она использует такое бедствие для улучшения своего имиджа!", "Как похоже на рекламу Такаити и пропаганду!", "Такой драматической театральности вы научились у Америки?", "Лучше бы поговорила с людьми, которые спят на полу в эвакопунктах, организованных в школьных спортзалах без кондиционеров. То, что я слышу от друзей из Кумамото, сильно отличается", "От такой музыки обратный эффект - она выдает желание использовать даже землетрясение для своей рекламы. Уберите музыку и вырежьте сцену с молитвой у иллюминатора вертолета. Обычно я поддерживаю Такаити, но это видео крайне прискорбно", "Это реклама?", "Поминовение погибших в самолете – вот уж рекламный ролик!", "У Такаити падает популярность, поэтому и реклама", "Это и есть пропаганда", "Начали приближаться к Америке по режиссуре, и монтаж дорогой", - из 750 комментариев под роликами около половины содержат такие критические замечания.
При этом другая часть пользователей благодарят Такаити за оперативность и реакцию.
Землетрясение магнитудой 7,1 в префектуре Кумамото в Японии 28 июля унесло жизни 38 человек. Через неделю после стихийного бедствия более 7,6 тысяч человек остаются жить в пунктах эвакуации, а также ночуют в машинах. Более 13,4 тысяч домов получили разрушения, из них 699 полностью уничтожены. Более 44 тысяч человек остаются без воды.
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В миреКумамото (префектура)ЯпонияАмерикаСанаэ Такаити
 
 
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