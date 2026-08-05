СМИ: Удмуртия запустила процесс продажи "Ижавиа" частному инвестору

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Удмуртии заказали рыночную оценку 100% акций авиакомпании "Ижавиа" для последующей продажи и ожидают завершения этого процесса в октябре, сообщил газете "Ведомости" представитель правительства республики.

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа" с 1 августа, но это не повлияет на планы приватизации в 2026 году.

Иск "Ижавиа" о признании аннулирования сертификата незаконным был отозван по состоянию на 4 августа.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Власти Удмуртии заказали рыночную оценку 100% акций "Ижавиа", которая в августе лишилась права на полеты, но владеет обновленным аэропортом Ижевска, ожидают завершения продажи актива уже в октябре, сообщил газете Власти Удмуртии заказали рыночную оценку 100% акций "Ижавиа", которая в августе лишилась права на полеты, но владеет обновленным аэропортом Ижевска, ожидают завершения продажи актива уже в октябре, сообщил газете "Ведомости" представитель правительства республики.

Депутаты Госсовета Удмуртии в апреле согласовали приватизацию "Ижавиа". Власти республики тогда сообщали, что предполагается продажа акций на открытом аукционе в конце года, и отмечали, что компании нужен крупный инвестор для обеспечения загрузки аэропорта. В нем в ноябре 2025 года открыли новый пассажирский терминал.

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа" с 1 августа. Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании.

"Власти Удмуртии заказали рыночную оценку 100% акций "Ижавиа" для последующей продажи и ждут ее завершения в октябре... Власти республики хотели бы, чтобы актив приобрел инвестор, имеющий возможности развивать и аэропорт, и авиакомпанию, но не исключали и их раздельную продажу", - пишет газета.

По словам представителя правительства Удмуртии, аннулирование сертификата эксплуатанта авиакомпании не повлияет на планы ее приватизации в 2026 году.