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СМИ: Удмуртия запустила процесс продажи "Ижавиа" частному инвестору - РИА Новости, 05.08.2026
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16:33 05.08.2026 (обновлено: 22:00 05.08.2026)
СМИ: Удмуртия запустила процесс продажи "Ижавиа" частному инвестору

Ведомости: Удмуртия заказала оценку 100% акций "Ижавиа" для последующей продажи

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Ижавиа"
Самолет авиакомпании Ижавиа - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет авиакомпании "Ижавиа". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Удмуртии заказали рыночную оценку 100% акций авиакомпании "Ижавиа" для последующей продажи и ожидают завершения этого процесса в октябре, сообщил газете "Ведомости" представитель правительства республики.
  • Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа" с 1 августа, но это не повлияет на планы приватизации в 2026 году.
  • Иск "Ижавиа" о признании аннулирования сертификата незаконным был отозван по состоянию на 4 августа.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Власти Удмуртии заказали рыночную оценку 100% акций "Ижавиа", которая в августе лишилась права на полеты, но владеет обновленным аэропортом Ижевска, ожидают завершения продажи актива уже в октябре, сообщил газете "Ведомости" представитель правительства республики.
Депутаты Госсовета Удмуртии в апреле согласовали приватизацию "Ижавиа". Власти республики тогда сообщали, что предполагается продажа акций на открытом аукционе в конце года, и отмечали, что компании нужен крупный инвестор для обеспечения загрузки аэропорта. В нем в ноябре 2025 года открыли новый пассажирский терминал.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании ИжАвиа - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Ижавиа"
30 июля, 19:05
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа" с 1 августа. Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании.
"Власти Удмуртии заказали рыночную оценку 100% акций "Ижавиа" для последующей продажи и ждут ее завершения в октябре... Власти республики хотели бы, чтобы актив приобрел инвестор, имеющий возможности развивать и аэропорт, и авиакомпанию, но не исключали и их раздельную продажу", - пишет газета.
По словам представителя правительства Удмуртии, аннулирование сертификата эксплуатанта авиакомпании не повлияет на планы ее приватизации в 2026 году.
Кроме того, он рассказал, что иск с заявлением о признании аннулирования сертификата незаконным, который "Ижавиа" подала в московский арбитраж 3 августа, по состоянию на 4 августа был отозван. Он добавил, что вопрос о банкротстве авиакомпании сейчас не рассматривается, поскольку перевозчик способен отвечать по своим обязательствам.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ижавиа - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Правительство Удмуртии: самолеты "Ижавиа" арендуют другие перевозчики
30 июля, 19:28
 
ЭкономикаИжевскИжавиа
 
 
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