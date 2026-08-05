Путин назначил Иванаева командующим войсками Центрального военного округа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин назначил генерал-полковника Андрея Иванаева командующим войсками Центрального военного округа.
- Андрей Иванаев освобожден от занимаемой ранее должности.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Андрея Иванаева командующим войсками Центрального военного округа, сообщила пресс-служба Кремля со ссылкой на указ президента.
"Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича – командующим войсками Центрального военного округа, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.
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