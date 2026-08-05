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В Италии мужчина выбросил в мусор лотерейный билет на миллион евро - РИА Новости, 05.08.2026
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11:54 05.08.2026 (обновлено: 12:09 05.08.2026)
В Италии мужчина выбросил в мусор лотерейный билет на миллион евро

Repubblica: итальянец выбросил в мусор лотерейный билет на миллион евро

© Фото : соцсети Роберто Николы ТосканоНикола Роберто Тоскано
Никола Роберто Тоскано - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : соцсети Роберто Николы Тоскано
Никола Роберто Тоскано
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель итальянского города Битонто выбросил в мусор выигрышный лотерейный билет на миллион евро по ошибке.
  • Выигрышный билет был чудом найден на мусоросортировочной станции.
  • Сотрудники предприятия, на котором был обнаружен билет, ради шутки купили лотерейный билет и выиграли 50 евро.
РИМ, 5 авг - РИА Новости. Житель итальянского города Битонто в провинции Бари по ошибке выбросил в мусор выигрышный лотерейный билет на миллион евро, однако его удалось обнаружить на мусоросортировочной станции, сообщила газета Repubblica.
В публикации говорится, что мужчина много лет играет в мгновенную лотерею и выбирает одни и те же числа - 2, 4, 8, 10 и 51, связанные для него с близким человеком.
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Причиной казуса стала надпись на билете. Согласно правилам лотереи, небольшие выигрыши можно получить непосредственно в пункте продажи, тогда как крупные суммы там не выплачиваются. На выигрышном билете появилась отметка о том, что он "не подлежит выплате" в данном пункте. Мужчина решил, что ничего не выиграл, оставил билет и отправился домой.
Уже дома родственники обратили внимание, что выпавшие номера совпадают с указанными на его билете. Поняв ошибку, семья вернулась в место продажи, но билета там уже не было - его выбросили в мусор, который отправился на сортировочный пункт.
Генеральный директор компании Sanb, занимающейся сбором и вывозом отходов в Битонто и соседних городах, назвал произошедшее чудом. По его словам, специалисты восстановили весь маршрут и смогли определить, в каком именно мусоровозе оказался билет.
Поиски на свалке продолжались до утра. В итоге билет обнаружили в проколотом пакете среди других, уже пришедших в негодность лотерейных билетов. Единственный выигрышный билет, по счастливой случайности, сохранился целым.
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Хозяин предприятия рассказал, что лично прикоснулся к найденному билету, так как посчитал, что это могло бы принести ему удачу. После завершения поисков сотрудники ради шутки решили купить лотерейный билет себе. Так им повезло выиграть 50 евро.
В апреле жителю Триеста вернули сверток с 7 тысячами евро мелкими купюрами, оказавшийся на свалке. В середине февраля житель провинции Лечче по неосторожности выбросил в уличный мусорный контейнер шкатулку с 20 золотыми слитками общей стоимостью около 120 тысяч евро. Карабинеры также помогли ему вернуть потерянное.
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