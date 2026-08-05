В Италии мужчина выбросил в мусор лотерейный билет на миллион евро

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель итальянского города Битонто выбросил в мусор выигрышный лотерейный билет на миллион евро по ошибке.

Выигрышный билет был чудом найден на мусоросортировочной станции.

Сотрудники предприятия, на котором был обнаружен билет, ради шутки купили лотерейный билет и выиграли 50 евро.

РИМ, 5 авг - РИА Новости. Житель итальянского города Битонто в провинции Бари по ошибке выбросил в мусор выигрышный лотерейный билет на миллион евро, однако его удалось обнаружить на мусоросортировочной станции, сообщила газета Repubblica.

В публикации говорится, что мужчина много лет играет в мгновенную лотерею и выбирает одни и те же числа - 2, 4, 8, 10 и 51, связанные для него с близким человеком.

Причиной казуса стала надпись на билете. Согласно правилам лотереи, небольшие выигрыши можно получить непосредственно в пункте продажи, тогда как крупные суммы там не выплачиваются. На выигрышном билете появилась отметка о том, что он "не подлежит выплате" в данном пункте. Мужчина решил, что ничего не выиграл, оставил билет и отправился домой.

Уже дома родственники обратили внимание, что выпавшие номера совпадают с указанными на его билете. Поняв ошибку, семья вернулась в место продажи, но билета там уже не было - его выбросили в мусор, который отправился на сортировочный пункт.

Генеральный директор компании Sanb, занимающейся сбором и вывозом отходов в Битонто и соседних городах, назвал произошедшее чудом. По его словам, специалисты восстановили весь маршрут и смогли определить, в каком именно мусоровозе оказался билет.

Поиски на свалке продолжались до утра. В итоге билет обнаружили в проколотом пакете среди других, уже пришедших в негодность лотерейных билетов. Единственный выигрышный билет, по счастливой случайности, сохранился целым.

Хозяин предприятия рассказал, что лично прикоснулся к найденному билету, так как посчитал, что это могло бы принести ему удачу. После завершения поисков сотрудники ради шутки решили купить лотерейный билет себе. Так им повезло выиграть 50 евро.