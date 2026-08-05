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В Испании показали отрывки из клипа Shaman на песню "Россия — мама" - РИА Новости, 05.08.2026
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16:54 05.08.2026
В Испании показали отрывки из клипа Shaman на песню "Россия — мама"

Отрывки из клипа Shaman на песню "Россия — мама" показали в Испании

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЯрослав Дронов (SHAMAN)
Ярослав Дронов (SHAMAN) - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ярослав Дронов (SHAMAN). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отрывки из клипа певца Ярослава Дронова (Shaman) на песню «Россия — мама» показали в эфире новостной передачи главной государственной телерадиовещательной корпорации Испании RTVE.
  • В песне «Россия — мама» Ярослав Дронов воспевает преданность родине и выступает против иноагентов.
МАДРИД, 5 авг – РИА Новости. Отрывки из клипа певца Ярослава Дронова (Shaman) на песню "Россия - мама" показали в эфире новостной передачи главной государственной телерадиовещательной корпорации Испании RTVE.
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) 30 мая представил свою новую песню "Россия-мама" на Дне московского спорта в "Лужниках". В песне исполнитель воспевает преданность к родине и выступает против иноагентов.
"Певец Shaman играет агента госбезопасности, который проверяет досье на реальных людей, признанных в России иностранными агентами", - объяснил телеведущий RTVE.
В сюжете показали отрывки из клипа на песню, в том числе момент, где иноагенты на фотографиях "исполняют" бэк-вокал певца.
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В миреРоссияИспанияSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
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