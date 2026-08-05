В Испании показали отрывки из клипа Shaman на песню "Россия — мама"

"Певец Shaman играет агента госбезопасности, который проверяет досье на реальных людей, признанных в России иностранными агентами", - объяснил телеведущий RTVE.

В сюжете показали отрывки из клипа на песню, в том числе момент, где иноагенты на фотографиях "исполняют" бэк-вокал певца.