Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отрывки из клипа певца Ярослава Дронова (Shaman) на песню «Россия — мама» показали в эфире новостной передачи главной государственной телерадиовещательной корпорации Испании RTVE.
- В песне «Россия — мама» Ярослав Дронов воспевает преданность родине и выступает против иноагентов.
МАДРИД, 5 авг – РИА Новости. Отрывки из клипа певца Ярослава Дронова (Shaman) на песню "Россия - мама" показали в эфире новостной передачи главной государственной телерадиовещательной корпорации Испании RTVE.
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) 30 мая представил свою новую песню "Россия-мама" на Дне московского спорта в "Лужниках". В песне исполнитель воспевает преданность к родине и выступает против иноагентов.
"Певец Shaman играет агента госбезопасности, который проверяет досье на реальных людей, признанных в России иностранными агентами", - объяснил телеведущий RTVE.
В сюжете показали отрывки из клипа на песню, в том числе момент, где иноагенты на фотографиях "исполняют" бэк-вокал певца.