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В Сеуте оценили рост потока мигрантов до июльского кризиса - РИА Новости, 05.08.2026
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16:17 05.08.2026
В Сеуте оценили рост потока мигрантов до июльского кризиса

Поток мигрантов в Сеуту вырос на 164% еще до кризиса конца июля

© AP Photo / Javier BauluzМигрантам из Марокко проверяют температуру после прибытия на побережье Канарских островов
Мигрантам из Марокко проверяют температуру после прибытия на побережье Канарских островов - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Javier Bauluz
Мигрантам из Марокко проверяют температуру после прибытия на побережье Канарских островов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество мигрантов, прибывших в испанскую Сеуту за январь — июль 2026 года, выросло более чем на 164% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
  • Число мигрантов, проникших в Мелилью, также увеличилось — на 133%, однако общее число мигрантов, прибывших в Испанию за первые семь месяцев 2026 года, снизилось на 16% по сравнению с прошлым годом.
СЕУТА, 5 авг - РИА Новости. Количество мигрантов, прибывших в испанскую Сеуту, выросло более чем на 164% за январь-июль 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года еще до массового наплыва мигрантов в конце июля.
Как следует из отчета МВД страны, за первые семь месяцев 2026 года в Сеуту прибыли 3,8 тысячи мигрантов, в 2025 году это значение составляло 1,5 тысячи. При этом отдельно отмечается, что сюда не входят мигранты, прибывшие 30 и 31 июля, так как эти данные "требуют особого анализа".
Число мигрантов, проникших в Мелилью, также выросло - на 133% (со 149 в 2025 году до 347 в 2026 году).
При этом общее число мигрантов, прибывших в Испанию в январе-июле, оказалось меньше, чем годом ранее: оно снизилось на 16% и составило чуть более 17 тысяч.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись.
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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В миреСеутаИспанияМароккоНаплыв мигрантов в Испании
 
 
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