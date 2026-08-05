В Сеуте оценили рост потока мигрантов до июльского кризиса

Краткий пересказ от РИА ИИ Количество мигрантов, прибывших в испанскую Сеуту за январь — июль 2026 года, выросло более чем на 164% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Число мигрантов, проникших в Мелилью, также увеличилось — на 133%, однако общее число мигрантов, прибывших в Испанию за первые семь месяцев 2026 года, снизилось на 16% по сравнению с прошлым годом.

СЕУТА, 5 авг - РИА Новости. Количество мигрантов, прибывших в испанскую Сеуту, выросло более чем на 164% за январь-июль 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года еще до массового наплыва мигрантов в конце июля.

Как следует из отчета МВД страны, за первые семь месяцев 2026 года в Сеуту прибыли 3,8 тысячи мигрантов, в 2025 году это значение составляло 1,5 тысячи. При этом отдельно отмечается, что сюда не входят мигранты, прибывшие 30 и 31 июля, так как эти данные "требуют особого анализа".

Число мигрантов, проникших в Мелилью , также выросло - на 133% (со 149 в 2025 году до 347 в 2026 году).

При этом общее число мигрантов, прибывших в Испанию в январе-июле, оказалось меньше, чем годом ранее: оно снизилось на 16% и составило чуть более 17 тысяч.