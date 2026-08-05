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Испания больше не может считать союзников по НАТО надежными, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2026
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14:15 05.08.2026
Испания больше не может считать союзников по НАТО надежными, пишут СМИ

Politico: Испания больше не может считать союзников по НАТО надежными

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФлаги Испании и Европейского союза
Флаги Испании и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В конце июля испанский город Сеута столкнулся с массовым проникновением мигрантов из Марокко.
  • Правительство Нидерландов потребовало от Еврокомиссии провести расследование причин массового проникновения мигрантов в Сеуту.
  • Министр внутренних дел Испании сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Испания больше не может считать своих союзников по НАТО надежными после кризиса с наплывом нелегальных мигрантов в Сеуте из-за существующих политических распрей, пишет издание Politico.
"Резкий приток мигрантов в испанские анклавы Сеута и Мелилья на прошлой неделе поставил Мадрид в оборонительное положение... Тревога только усилилась из-за опасений, что традиционные союзники по НАТО в лице США и ЕС больше не являются полностью надежными из-за их политических распрей с социалистическим премьер-министром Педро Санчесом", - пишет издание.
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В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. В понедельник правительство Нидерландов потребовало от Еврокомиссии провести расследование причин массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута и дать этой ситуации оценку.
Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек
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В миреСеутаИспанияМароккоПедро СанчесНАТОPoliticoЕвросоюзНаплыв мигрантов в Испании
 
 
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