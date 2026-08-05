Испания больше не может считать союзников по НАТО надежными, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ В конце июля испанский город Сеута столкнулся с массовым проникновением мигрантов из Марокко.

Правительство Нидерландов потребовало от Еврокомиссии провести расследование причин массового проникновения мигрантов в Сеуту.

Министр внутренних дел Испании сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Испания больше не может считать своих союзников по НАТО надежными после кризиса с наплывом нелегальных мигрантов в Сеуте из-за существующих политических распрей, пишет издание Politico.

"Резкий приток мигрантов в испанские анклавы Сеута Мелилья на прошлой неделе поставил Мадрид в оборонительное положение... Тревога только усилилась из-за опасений, что традиционные союзники по НАТО в лице США и ЕС больше не являются полностью надежными из-за их политических распрей с социалистическим премьер-министром Педро Санчесом", - пишет издание.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. В понедельник правительство Нидерландов потребовало от Еврокомиссии провести расследование причин массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута и дать этой ситуации оценку.