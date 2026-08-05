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Посол России раскрыл, что Ирландия задумала на председательство в Совете ЕС - РИА Новости, 05.08.2026
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00:35 05.08.2026 (обновлено: 01:17 05.08.2026)
Посол России раскрыл, что Ирландия задумала на председательство в Совете ЕС

Посол Филатов: Ирландия хочет заработать политические очки на русофобии

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид Дублина
Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Дублине Юрий Филатов заявил, что Ирландия хочет использовать председательство в Совете ЕС для укрепления антироссийского реноме и заработка политических очков на русофобии.
  • С 1 июля функции председателя Совета ЕС перешли к Ирландии, которая выступает за ужесточение антироссийских санкций.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ирландия хочет использовать председательство в Совете ЕС для укрепления антироссийского реноме и попутно заработать политические очки на русофобии, заявил посол РФ в Дублине Юрий Филатов.
Дублине рассчитывают использовать председательство для укрепления своего антироссийского реноме и попутно заработать политические очки на нынешней европейской русофобии", - сказал дипломат "Известиям".
Как уточнил Филатов, урегулированием разногласий при одобрении новых санкций занимается страна-председатель Совета ЕС. Посол напомнил, что с 1 июля эти функции перешли к Ирландии, которая выступает за ужесточение антироссийских санкций.
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