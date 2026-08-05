Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в Дублине Юрий Филатов заявил, что Ирландия хочет использовать председательство в Совете ЕС для укрепления антироссийского реноме и заработка политических очков на русофобии.
- С 1 июля функции председателя Совета ЕС перешли к Ирландии, которая выступает за ужесточение антироссийских санкций.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ирландия хочет использовать председательство в Совете ЕС для укрепления антироссийского реноме и попутно заработать политические очки на русофобии, заявил посол РФ в Дублине Юрий Филатов.
"В Дублине рассчитывают использовать председательство для укрепления своего антироссийского реноме и попутно заработать политические очки на нынешней европейской русофобии", - сказал дипломат "Известиям".
Как уточнил Филатов, урегулированием разногласий при одобрении новых санкций занимается страна-председатель Совета ЕС. Посол напомнил, что с 1 июля эти функции перешли к Ирландии, которая выступает за ужесточение антироссийских санкций.
Песков рассказал, как России застраховаться от русофобии
27 июля, 19:05