Кондратьев: нужно привлекать 2 трлн руб инвестиций в год на Кубань к 2030 г

КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Инвестиции в Краснодарский край должны достичь двух триллионов рублей к 2030 году, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на краевом совещании.

Такую задачу поставил губернатор своим заместителям, руководителям профильных министерств и ведомств, главам муниципалитетов в ходе совещания.

"К 2030 году планируем выйти на 2 триллиона рублей инвестиций. Это стратегическая задача, от нее зависит и экономика, и дальнейшее развитие Краснодарского края", - сказал Вениамин Кондратьев.

Инвестиционная активность влияет на наполняемость бюджета и выполнение социальных программ, пояснил глава Кубани. По его словам, регион предлагает инвесторам систему поддержки, и такая работа уже доказала эффективность. Льготы и преференции следует не только сохранить, важно укрепить доверие бизнеса в условиях жесткой конкуренции между регионами за инвестора, считает Кондратьев.

"В 2024 и 2025 годах инвестиции превысили 1 триллион рублей, то есть выросли вдвое по сравнению с 2020 годом… По итогам 2025 года мы заняли четвертое место в стране по инвестиционной привлекательности. Это хороший результат, и его нужно улучшать", - сказал губернатор.

Вице-губернатор Александр Руппель рассказал на совещании, что благодаря преференциям для инвесторов Краснодарский край стал лидером по привлечению инвестиций в основной капитал в Южном федеральном округе.