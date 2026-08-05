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Кондратьев: нужно привлекать 2 трлн руб инвестиций в год на Кубань к 2030 г - РИА Новости, 05.08.2026
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Краснодарский край
 
19:53 05.08.2026
Кондратьев: нужно привлекать 2 трлн руб инвестиций в год на Кубань к 2030 г

Кондратьев: необходимо привлекать 2 трлн руб инвестиций в год на Кубань к 2030 г

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Инвестиции в Краснодарский край должны достичь двух триллионов рублей к 2030 году, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на краевом совещании.
Такую задачу поставил губернатор своим заместителям, руководителям профильных министерств и ведомств, главам муниципалитетов в ходе совещания.
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"К 2030 году планируем выйти на 2 триллиона рублей инвестиций. Это стратегическая задача, от нее зависит и экономика, и дальнейшее развитие Краснодарского края", - сказал Вениамин Кондратьев.
Инвестиционная активность влияет на наполняемость бюджета и выполнение социальных программ, пояснил глава Кубани. По его словам, регион предлагает инвесторам систему поддержки, и такая работа уже доказала эффективность. Льготы и преференции следует не только сохранить, важно укрепить доверие бизнеса в условиях жесткой конкуренции между регионами за инвестора, считает Кондратьев.
"В 2024 и 2025 годах инвестиции превысили 1 триллион рублей, то есть выросли вдвое по сравнению с 2020 годом… По итогам 2025 года мы заняли четвертое место в стране по инвестиционной привлекательности. Это хороший результат, и его нужно улучшать", - сказал губернатор.
Вице-губернатор Александр Руппель рассказал на совещании, что благодаря преференциям для инвесторов Краснодарский край стал лидером по привлечению инвестиций в основной капитал в Южном федеральном округе.
"И в первом квартале 2026 года мы сохраняем относительную стабильность по уровню инвестиционной активности: в экономику региона привлечено практически 170 миллиардов рублей инвестиций. По темпам роста мы опережаем общероссийские показатели. Это говорит о том, что несмотря на дорогие кредиты, рост стоимости строительства, кадровый голод и внешние ограничения, бизнес продолжает вкладывать средства в экономику Краснодарского края", - подчеркнул Руппель.
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Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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