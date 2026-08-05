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Информация об экологическом классе бензина на АЗС будет доступной - РИА Новости, 05.08.2026
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21:54 05.08.2026
Информация об экологическом классе бензина на АЗС будет доступной

Минэнерго: информация об экологическом классе бензина на АЗС будет доступной

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на автозаправочной станции
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Заправка автомобиля на автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России разрешило до июля 2027 года производить, ввозить и выпускать в обращение в стране бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4.
  • На АЗС будет отражена информация об экологическом классе отпускаемого топлива, что позволит автовладельцам сделать осознанный выбор.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Информация об экологическом классе бензина на АЗС будет доступной и наглядной, что позволит автовладельцам делать выбор при покупке, сообщило Минэнерго России.
Ранее в среду в министерстве заявили, что правительство России разрешило до июля 2027 года производить, ввозить и выпускать в обращение в стране бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4.
"На автозаправочных станциях будет отражена информация об экологическом классе такого отпускаемого топлива. Информация будет доступной и будет представлена в наглядной форме. Это позволит гражданам сделать осознанный выбор при приобретении топлива определенного экологического класса (Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5)", - говорится в сообщении.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.
В конце июля Новак говорил, что российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер: на заправках начали снимать ограничения, очереди стали сокращаться.
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