Информация об экологическом классе бензина на АЗС будет доступной

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство России разрешило до июля 2027 года производить, ввозить и выпускать в обращение в стране бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4.

На АЗС будет отражена информация об экологическом классе отпускаемого топлива, что позволит автовладельцам сделать осознанный выбор.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Информация об экологическом классе бензина на АЗС будет доступной и наглядной, что позволит автовладельцам делать выбор при покупке, сообщило Минэнерго России.

Ранее в среду в министерстве заявили, что правительство России разрешило до июля 2027 года производить, ввозить и выпускать в обращение в стране бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4.

"На автозаправочных станциях будет отражена информация об экологическом классе такого отпускаемого топлива. Информация будет доступной и будет представлена в наглядной форме. Это позволит гражданам сделать осознанный выбор при приобретении топлива определенного экологического класса (Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5)", - говорится в сообщении.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак . Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в стране.