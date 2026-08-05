Минэкономразвития оценило инфляцию на 3 августа в 6,11 процента

На продовольственные товары за период с 28 июля по 3 августа был зафиксирован рост цен на уровне 0,05%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,75%, на остальные продукты питания - выросли на 0,13%.

В сегменте непродовольственных товаров снижение цен составило 0,18%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены выросли на 0,12%. В частности, продолжили дешеветь услуги санаториев - на 1,8% и услуги гостиниц - на 0,8%. Снизились темпы роста цен на услуги по восстановлению зуба пломбой и на бытовые услуги (0,1%).