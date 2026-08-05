Минэкономразвития оценило инфляцию на 3 августа в 6,11 процента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инфляция в России на 3 августа в годовом выражении составила 6,11%.
- С 28 июля по 3 августа цены на продовольственные товары выросли на 0,05%, на непродовольственные товары снизились на 0,18%, а в сфере наблюдаемых услуг выросли на 0,12%.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Инфляция в России на 3 августа в годовом выражении составила 6,11%, против 5,94% на 27 июля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
На продовольственные товары за период с 28 июля по 3 августа был зафиксирован рост цен на уровне 0,05%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,75%, на остальные продукты питания - выросли на 0,13%.
В сегменте непродовольственных товаров снижение цен составило 0,18%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены выросли на 0,12%. В частности, продолжили дешеветь услуги санаториев - на 1,8% и услуги гостиниц - на 0,8%. Снизились темпы роста цен на услуги по восстановлению зуба пломбой и на бытовые услуги (0,1%).
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