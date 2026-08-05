СМИ: Инфантино предложил Марокко провести финал ЧМ в обмен на поддержку

Стартовые матчи чемпионата мира 2030 года, который состоится в столетие проведения первого мирового первенства, примут Уругвай, Аргентина и Парагвай, а основная часть соревнований должна пройти в Испании, Португалии и Марокко. При этом до сих пор не определено, какая из стран-организаторов проведет финал.

В июле ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Позднее УЕФА объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав. По информации СМИ, действующий глава ФИФА подвергается сильному давлению со стороны руководства мировых футбольных ассоциаций и может уйти в отставку.