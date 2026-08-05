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СМИ: Инфантино предложил Марокко провести финал ЧМ в обмен на поддержку - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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19:22 05.08.2026
СМИ: Инфантино предложил Марокко провести финал ЧМ в обмен на поддержку

Times: Инфантино предложил Марокко право на финал ЧМ-2030 в обмен на поддержку

© Соцсети ФИФАКубок мира по футболу
Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил готовность отдать Марокко право провести финальный матч чемпионата мира 2030 года в обмен на поддержку.
  • Стартовые матчи чемпионата мира 2030 года примут Уругвай, Аргентина и Парагвай, а основная часть соревнований должна пройти в Испании, Португалии и Марокко.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил готовность отдать Марокко право провести финальный матч чемпионата мира 2030 года в обмен на поддержку, сообщает The Times.
По информации издания, глава ФИФА пытается убедить различные страны публично выступить с заявлениями в его поддержку. В частности, Инфантино готов отдать Марокко финальный матч следующего мужского мирового первенства.
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Стартовые матчи чемпионата мира 2030 года, который состоится в столетие проведения первого мирового первенства, примут Уругвай, Аргентина и Парагвай, а основная часть соревнований должна пройти в Испании, Португалии и Марокко. При этом до сих пор не определено, какая из стран-организаторов проведет финал.
В июле ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планировалось передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Позднее УЕФА объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав. По информации СМИ, действующий глава ФИФА подвергается сильному давлению со стороны руководства мировых футбольных ассоциаций и может уйти в отставку.
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