Инфантино не грозит импичмент, пишут СМИ

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ближайшее время не грозит вотум недоверия и импичмент со стороны членов организации после провала его плана по открытию ФИФА для частных инвесторов, сообщает Le Parisien.

По данным источника, на данном этапе в ходе встреч, организованных Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), подобные меры не обсуждались. Отмечается, что регламент ФИФА предусматривает возможность проведения внеочередного конгресса, если об этом попросят 20% ассоциаций-членов. УЕФА занимает в ФИФА 26% мест. Для вотума недоверия президенту потребуется простое большинство голосов конгресса.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА, после чего Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав. По данным СМИ, при реализации проекта годовая зарплата главы ФИФА выросла бы с 3 до 30 млн евро. После отказа Инфантино от проекта УЕФА выступил с заявлением, в котором сообщил о потере доверия к руководству организации и намерении привлечь к ответственности авторов этого плана. 4 августа глава Футбольной ассоциации Иордании Али бин Аль-Хусейн обвинил ФИФА в шантаже ради поддержки Инфантино.