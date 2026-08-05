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Власти Гватемалы эвакуируют население из-за извержения вулкана Фуэго - РИА Новости, 05.08.2026
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00:56 05.08.2026
Власти Гватемалы эвакуируют население из-за извержения вулкана Фуэго

В Гватемале эвакуировали 659 человек из-за извержения вулкана Фуэго

© AP Photo / Moises CastilloВулкан Фуэго в Гватемале
Вулкан Фуэго в Гватемале - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Moises Castillo
Вулкан Фуэго в Гватемале. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Гватемалы эвакуировали 659 человек из восьми населенных пунктов из-за перехода вулкана Фуэго в фазу интенсивного извержения.
  • В связи с активностью вулкана закрыты несколько автомобильных дорог, отменены занятия в школах в опасной зоне, а для эвакуированных открыты временные убежища.
  • Пирокластические потоки слабой и умеренной интенсивности спускаются по нескольким оврагам на склонах вулкана, ведется круглосуточный мониторинг его активности.
МЕХИКО, 5 авг - РИА Новости. Власти Гватемалы эвакуировали 659 человек из восьми населенных пунктов из-за перехода вулкана Фуэго в фазу интенсивного извержения, сообщила исполнительный секретарь Национального координационного управления по предупреждению стихийных бедствий CONRED Клаудинне Огальдес.
"Было принято решение провести превентивную эвакуацию жителей населенных пунктов, которые могут пострадать от пирокластических потоков. На данный момент эвакуированы 659 человек из восьми населенных пунктов, и мы продолжаем работу, поскольку может потребоваться эвакуация еще примерно десяти населенных пунктов", - сказала Огальдес на пресс-конференции, которую транслировало правительство страны в социальных сетях.
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По данным властей, вулкан Фуэго вошел в активную фазу извержения, сопровождающуюся пирокластическими потоками, выбросами пепла и вулканических газов. В связи с этим закрыты несколько автомобильных дорог, отменены занятия в школах в опасной зоне, а для эвакуированных открыты временные убежища.
Представитель CONRED Хуан Лауреано сообщил, что пирокластические потоки слабой и умеренной интенсивности спускаются по нескольким оврагам на склонах вулкана, а специалисты продолжают круглосуточный мониторинг его активности.
Фуэго - один из самых активных вулканов Центральной Америки. Он расположен примерно в 35 километрах к юго-западу от столицы Гватемалы. Наиболее разрушительное его извержение произошло в июне 2018 года, когда погибли более 200 человек.
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