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Росстандарт запретил некоторые модели грузовиков Dongfeng и Zoomlion - РИА Новости, 05.08.2026
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22:59 05.08.2026
Росстандарт запретил некоторые модели грузовиков Dongfeng и Zoomlion

Росстандарт запретил выпуск в обращение в РФ ряда грузовиков Dongfeng и Zoomlion

© AP Photo / Ng Han GuanРабочие собирают автомобили на заводе Dongfeng Honda Automobile Co., Ltd в Ухане, провинция Хубэй
Рабочие собирают автомобили на заводе Dongfeng Honda Automobile Co., Ltd в Ухане, провинция Хубэй - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочие собирают автомобили на заводе Dongfeng Honda Automobile Co., Ltd в Ухане, провинция Хубэй. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росстандарт запретил выпуск в обращение грузовиков Dongfeng и Zoomlion из-за несоответствий требованиям безопасности.
  • Выявленные несоответствия касаются тормозной системы, креплений ремней безопасности, защитных устройств, рулевого управления и других аспектов.
  • Изготовители должны разработать и согласовать программу отзывной кампании и устранить причины выявленных несоответствий.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Росстандарт запретил выпуск в обращение некоторых грузовиков Dongfeng и Zoomlion из-за несоответствий требованиям безопасности, сообщило ведомство.
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"Росстандарт по итогам внеплановых выездных проверок применил защитительную оговорку технического регламента ТР ТС 018/2011 и ограничил выпуск в обращение на территории Российской Федерации транспортных средств: Dongfeng - типов DFV4198 и DFV KC; Zoomlion - типов ZTC-4, ZTC-3, TMCP3, TMCP4", - говорится в сообщении.

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"Выпуск в обращение указанных транспортных средств на территории Российской Федерации запрещен", - уточняет Росстандарт.
Отмечается, что основанием для принятия решения стали выявленные в ходе проверки несоответствия обязательных требований в части эффективности тормозной системы; креплений ремней безопасности; оснащения задними и боковыми защитными устройствами; рулевого управления; установки устройства вызова экстренных оперативных служб; документарных нарушений.
Ведомство выдало официальным представителям изготовителей ряд предписаний, согласно которым они должны провести разработку и согласование программы отзывной кампании, приостановку реализации транспортных средств до устранения нарушений и устранение причин выявленных несоответствий требованиям технического регламента.
"В настоящее время представители уведомили Росстандарт о приостановке реализации продукции и приступили к разработке программ мероприятий по предотвращению причинения вреда", - уточнили в ведомстве.
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АвтоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)КитайРоссия
 
 
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