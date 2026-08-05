Росстандарт запретил некоторые модели грузовиков Dongfeng и Zoomlion

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"Росстандарт по итогам внеплановых выездных проверок применил защитительную оговорку технического регламента ТР ТС 018/2011 и ограничил выпуск в обращение на территории Российской Федерации транспортных средств: Dongfeng - типов DFV4198 и DFV KC; Zoomlion - типов ZTC-4, ZTC-3, TMCP3, TMCP4", - говорится в сообщении.