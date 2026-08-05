Росстандарт запретил некоторые модели грузовиков Dongfeng и Zoomlion

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росстандарт запретил выпуск в обращение грузовиков Dongfeng и Zoomlion из-за несоответствий требованиям безопасности.
- Выявленные несоответствия касаются тормозной системы, креплений ремней безопасности, защитных устройств, рулевого управления и других аспектов.
- Изготовители должны разработать и согласовать программу отзывной кампании и устранить причины выявленных несоответствий.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Росстандарт запретил выпуск в обращение некоторых грузовиков Dongfeng и Zoomlion из-за несоответствий требованиям безопасности, сообщило ведомство.
«
"Росстандарт по итогам внеплановых выездных проверок применил защитительную оговорку технического регламента ТР ТС 018/2011 и ограничил выпуск в обращение на территории Российской Федерации транспортных средств: Dongfeng - типов DFV4198 и DFV KC; Zoomlion - типов ZTC-4, ZTC-3, TMCP3, TMCP4", - говорится в сообщении.
«
"Выпуск в обращение указанных транспортных средств на территории Российской Федерации запрещен", - уточняет Росстандарт.
Отмечается, что основанием для принятия решения стали выявленные в ходе проверки несоответствия обязательных требований в части эффективности тормозной системы; креплений ремней безопасности; оснащения задними и боковыми защитными устройствами; рулевого управления; установки устройства вызова экстренных оперативных служб; документарных нарушений.
Ведомство выдало официальным представителям изготовителей ряд предписаний, согласно которым они должны провести разработку и согласование программы отзывной кампании, приостановку реализации транспортных средств до устранения нарушений и устранение причин выявленных несоответствий требованиям технического регламента.
"В настоящее время представители уведомили Росстандарт о приостановке реализации продукции и приступили к разработке программ мероприятий по предотвращению причинения вреда", - уточнили в ведомстве.