Часть жителей Тбилиси и Рустави остались без водоснабжения

ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Часть жителей Тбилиси и Рустави временно остались без водоснабжения после масштабного отключения электроэнергии, сообщили в водораспределительной компании GWP.

В компании отметили, что технические бригады работают в чрезвычайном режиме. Водоснабжение будет восстанавливаться поэтапно по мере возобновления электроснабжения насосных станций GWP.