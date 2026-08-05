Часть жителей Тбилиси и Рустави остались без водоснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии во время планового тестирования государственной энергосистемы.
- Из-за отключения электроэнергии временно остановилась работа насосных станций, и часть жителей Тбилиси и Рустави осталась без водоснабжения.
- Электроснабжение и водоснабжение восстанавливаются поэтапно.
ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Часть жителей Тбилиси и Рустави временно остались без водоснабжения после масштабного отключения электроэнергии, сообщили в водораспределительной компании GWP.
В среду член национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (СЕМЕК) Георгий Пангани заявил, что масштабное отключение электроэнергии произошло в Грузии во время планового тестирования государственной энергосистемы на агрегатах ИнгурГЭС.
"Из-за прекращения подачи электроэнергии по всей стране автоматически остановилась работа насосных станций Georgian Water and Power. В результате подача воды временно ограничена для части населения Тбилиси и Рустави", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что технические бригады работают в чрезвычайном режиме. Водоснабжение будет восстанавливаться поэтапно по мере возобновления электроснабжения насосных станций GWP.
Подача электроэнергии восстанавливается поэтапно в Грузии после масштабного отключения.
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