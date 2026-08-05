Рейтинг@Mail.ru
Часть жителей Тбилиси и Рустави остались без водоснабжения - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 05.08.2026
Часть жителей Тбилиси и Рустави остались без водоснабжения

Часть жителей Тбилиси и Рустави остались без воды из-за аварии на ИнгурГЭС

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Вид на Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии во время планового тестирования государственной энергосистемы.
  • Из-за отключения электроэнергии временно остановилась работа насосных станций, и часть жителей Тбилиси и Рустави осталась без водоснабжения.
  • Электроснабжение и водоснабжение восстанавливаются поэтапно.
ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Часть жителей Тбилиси и Рустави временно остались без водоснабжения после масштабного отключения электроэнергии, сообщили в водораспределительной компании GWP.
В среду член национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (СЕМЕК) Георгий Пангани заявил, что масштабное отключение электроэнергии произошло в Грузии во время планового тестирования государственной энергосистемы на агрегатах ИнгурГЭС.
"Из-за прекращения подачи электроэнергии по всей стране автоматически остановилась работа насосных станций Georgian Water and Power. В результате подача воды временно ограничена для части населения Тбилиси и Рустави", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что технические бригады работают в чрезвычайном режиме. Водоснабжение будет восстанавливаться поэтапно по мере возобновления электроснабжения насосных станций GWP.
Подача электроэнергии восстанавливается поэтапно в Грузии после масштабного отключения.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Появились новые подробности блэкаута в Грузии
Вчера, 22:00
 
В миреТбилисиГрузияРустави
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала