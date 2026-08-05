В Грузии возбудили дело из-за ложных сообщений о российских туристах

ТБИЛИСИ, 5 авг — РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело по статье о саботаже после распространения в интернете ложных сообщений о якобы плохом обращении с прибывшими в страну российскими туристами, говорится в заявлении ведомства.

"Расследование начато в связи с дискредитационной информационной кампанией, управляемой из иностранного государства и поддерживаемой с территории Грузии, которая направлена против государственных интересов страны", — говорится в заявлении СГБ.

"На данном этапе известно, что на социальной платформе X несколько фальшивых аккаунтов распространяли дезинформацию по различным вопросам. В частности, утверждалось, что граждане Грузии якобы оставляют туристов, прибывших из Российской Федерации, одних в лесу или намеренно загрязняют заказанную ими еду в грузинских ресторанах и так далее. Позднее аналогичная ложная информация с определенными временными интервалами и в координированном порядке распространялась одним из зарегистрированных за рубежом онлайн-СМИ, имеющим многомиллионную аудиторию", - сообщает служба.