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В Грузии возбудили дело из-за ложных сообщений о российских туристах - РИА Новости, 05.08.2026
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23:38 05.08.2026 (обновлено: 23:39 05.08.2026)
В Грузии возбудили дело из-за ложных сообщений о российских туристах

В Грузии возбудили дело из-за фейков о плохом обращении с российскими туристами

© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Стрингер
Вид на Тбилиси, Грузия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело по статье о саботаже из-за распространения ложных сообщений о плохом обращении с российскими туристами.
  • Дезинформация распространялась через зарегистрированные за рубежом фальшивые аккаунты в социальных сетях и онлайн-СМИ с многомиллионной аудиторией.
  • Расследование направлено на установление организаторов кампании, ее участников, источников финансирования и механизмов распространения дезинформации.
ТБИЛИСИ, 5 авг — РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело по статье о саботаже после распространения в интернете ложных сообщений о якобы плохом обращении с прибывшими в страну российскими туристами, говорится в заявлении ведомства.
«

"Расследование начато в связи с дискредитационной информационной кампанией, управляемой из иностранного государства и поддерживаемой с территории Грузии, которая направлена против государственных интересов страны", — говорится в заявлении СГБ.

По данным ведомства, объектом расследования стало распространение через зарегистрированные за рубежом фальшивые аккаунты в социальных сетях дезинформации, целью которой, как считают в СГБ, было нанести ущерб экономическим интересам Грузии.
"На данном этапе известно, что на социальной платформе X несколько фальшивых аккаунтов распространяли дезинформацию по различным вопросам. В частности, утверждалось, что граждане Грузии якобы оставляют туристов, прибывших из Российской Федерации, одних в лесу или намеренно загрязняют заказанную ими еду в грузинских ресторанах и так далее. Позднее аналогичная ложная информация с определенными временными интервалами и в координированном порядке распространялась одним из зарегистрированных за рубежом онлайн-СМИ, имеющим многомиллионную аудиторию", - сообщает служба.
Уголовное дело расследуется по статье 318 УК Грузии ("Саботаж"), предусматривающей наказание до четырех лет лишения свободы. Следствие устанавливает организаторов кампании, ее участников, возможные источники финансирования и механизмы распространения дезинформации.
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