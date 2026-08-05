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Появились новые подробности блэкаута в Грузии - РИА Новости, 06.08.2026
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22:00 05.08.2026 (обновлено: 00:20 06.08.2026)
Появились новые подробности блэкаута в Грузии

Блэкаут произошел в Грузии во время планового тестирования ИнгурГЭС

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии во время планового тестирования государственной энергосистемы на агрегатах ИнгурГЭС.
  • Испытания проводились с учетом аварий 24 и 25 июля и были направлены на выявление слабых мест энергосистемы.
  • Сейчас проводится детальный анализ произошедшего и оценка причин аварии.
ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Крупный сбой в электроснабжении произошел в Грузии в ходе планового тестирования государственной энергосистемы на агрегатах Ингурской ГЭС, сообщил член Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (СЕМЕК) Георгий Пангани.
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"Хочу сообщить, что сегодня государственная электросистема проводила запланированное тестирование на агрегатах ИнгурГЭС. В ходе тестирования произошло полное отключение электроэнергетической системы Грузии", - написал Пангани в соцсети Facebook*.
По словам Пангани, испытания проводились с учетом аварий, произошедших 24 и 25 июля, и были направлены на выявление уязвимых мест и оценку надежности энергосистемы.
Он также отметил, что в процессе тестирования предусматривалась работа энергосистемы страны в изолированном режиме, что сопровождалось значительными техническими рисками, включая вероятность полного отключения.
В настоящее время, как добавил представитель СЕМЕК, проводится всесторонний анализ случившегося и устанавливаются причины сбоя, чтобы в дальнейшем предотвратить повторение подобных ситуаций.
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