Появились новые подробности блэкаута в Грузии

Краткий пересказ от РИА ИИ В Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии во время планового тестирования государственной энергосистемы на агрегатах ИнгурГЭС.

Испытания проводились с учетом аварий 24 и 25 июля и были направлены на выявление слабых мест энергосистемы.

Сейчас проводится детальный анализ произошедшего и оценка причин аварии.

ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Крупный сбой в электроснабжении произошел в Грузии в ходе планового тестирования государственной энергосистемы на агрегатах Ингурской ГЭС, сообщил член Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (СЕМЕК) Георгий Пангани.

« "Хочу сообщить, что сегодня государственная электросистема проводила запланированное тестирование на агрегатах ИнгурГЭС. В ходе тестирования произошло полное отключение электроэнергетической системы Грузии", - написал Пангани в соцсети Facebook *.

По словам Пангани, испытания проводились с учетом аварий, произошедших 24 и 25 июля, и были направлены на выявление уязвимых мест и оценку надежности энергосистемы.

Он также отметил, что в процессе тестирования предусматривалась работа энергосистемы страны в изолированном режиме, что сопровождалось значительными техническими рисками, включая вероятность полного отключения.

В настоящее время, как добавил представитель СЕМЕК, проводится всесторонний анализ случившегося и устанавливаются причины сбоя, чтобы в дальнейшем предотвратить повторение подобных ситуаций.