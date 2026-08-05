Бывший продюсер Газманова признал вину по делу о мошенничестве

Уголовное дело в отношении Россы было возбуждено 5 марта 2026 года. По данным следствия, он систематически передавал неустановленным лицам произведения Олега Газманова и права на их использование без ведома артиста, чем причинил артисту материальный ущерб и моральный вред. Общий ущерб по уголовному делу в настоящий момент оценивается в 17,5 миллионов.