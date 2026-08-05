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Бывший продюсер Газманова признал вину по делу о мошенничестве - РИА Новости, 05.08.2026
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14:41 05.08.2026
Бывший продюсер Газманова признал вину по делу о мошенничестве

Экс-продюсер Газманова признал вину в мошенничестве и нарушении авторских прав

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Филипп Росса признал вину по делу о мошенничестве и нарушении авторских прав.
  • Басманный суд Москвы продлил арест Филиппу Россе до 6 сентября.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывший продюсер народного артиста РФ Олега Газманова Филипп Росса признал вину по делу о мошенничестве и нарушении авторских прав, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
Басманный суд Москвы 4 августа продлил до 6 сентября арест Филиппу Россе, обвиняемому в хищении денежных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), а также нарушение авторских и смежных прав (часть 2 статьи 146 УК РФ).
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"Вину признал. Ущерб частично возместил", - заявил собеседник агентства.
Ранее в ходе заседания по продлению меры пресечения стало известно, что Росса возместил Газманову 12 миллионов ущерба.
Уголовное дело в отношении Россы было возбуждено 5 марта 2026 года. По данным следствия, он систематически передавал неустановленным лицам произведения Олега Газманова и права на их использование без ведома артиста, чем причинил артисту материальный ущерб и моральный вред. Общий ущерб по уголовному делу в настоящий момент оценивается в 17,5 миллионов.
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