Бывший продюсер Газманова признал вину по делу о мошенничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Филипп Росса признал вину по делу о мошенничестве и нарушении авторских прав.
- Басманный суд Москвы продлил арест Филиппу Россе до 6 сентября.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывший продюсер народного артиста РФ Олега Газманова Филипп Росса признал вину по делу о мошенничестве и нарушении авторских прав, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
"Вину признал. Ущерб частично возместил", - заявил собеседник агентства.
Ранее в ходе заседания по продлению меры пресечения стало известно, что Росса возместил Газманову 12 миллионов ущерба.
Уголовное дело в отношении Россы было возбуждено 5 марта 2026 года. По данным следствия, он систематически передавал неустановленным лицам произведения Олега Газманова и права на их использование без ведома артиста, чем причинил артисту материальный ущерб и моральный вред. Общий ущерб по уголовному делу в настоящий момент оценивается в 17,5 миллионов.