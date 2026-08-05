Адвокат покинувшего страну блогера Гасанова раскрыл, что он думает о России

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Блогер Гусейн Гасанов, заочно осужденный на четыре года за отмывание 68 миллионов рублей, хотел бы вернуться в Россию, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Козяйкин.

"Ну конечно, хочет (вернуться в Россию - ред.), это все-таки его родина, он тут родился, он здесь жил всю жизнь, последние буквально полтора года он не живет здесь. Естественно, он хотел бы здесь жить и вести свою деятельность", - сказал Козяйкин.