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Адвокат покинувшего страну блогера Гасанова раскрыл, что он думает о России - РИА Новости, 05.08.2026
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04:46 05.08.2026 (обновлено: 05:26 05.08.2026)
Адвокат покинувшего страну блогера Гасанова раскрыл, что он думает о России

Осужденный за отмывание 68 млн руб блогер Гасанов хочет вернуться в Россию

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБлогер Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Блогер Гусейн Гасанов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогер Гусейн Гасанов заочно осужден на четыре года за отмывание 68 миллионов рублей.
  • Гасанов хочет вернуться в Россию, но его возвращению препятствуют определенные события.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Блогер Гусейн Гасанов, заочно осужденный на четыре года за отмывание 68 миллионов рублей, хотел бы вернуться в Россию, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Козяйкин.
Во вторник суд в Москве приговорил блогера к четырем годам колонии заочно за отмывание 68 миллионов рублей через покупку апартаментов в "Москва-Сити". Кроме того, суд изъял в доход государства у Гасанова недвижимость, а также назначил штраф в 1 миллион рублей. Гасанов объявлен в международный розыск.
"Ну конечно, хочет (вернуться в Россию - ред.), это все-таки его родина, он тут родился, он здесь жил всю жизнь, последние буквально полтора года он не живет здесь. Естественно, он хотел бы здесь жить и вести свою деятельность", - сказал Козяйкин.
Адвокат добавил, что возвращению блогера препятствуют "определенные события".
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