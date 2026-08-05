Гарбузов: "АстраЗенека" включили в реестр общественного капитала бизнеса

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Биофармацевтическую компанию "АстраЗенека" включили по итогам оценки в реестр организаций, соответствующих Стандарту общественного капитала бизнеса, который ведется на цифровой платформе АНО "Общественный капитал", заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Оценка реестра включает показатели по шести направлениям, уточнили в пресс-службе. Это экология, социальная ответственность, управление, экономика, деловая репутация и вклад в повышение благосостояния общества.

"Стандарт общественного капитала представляет собой единую национальную систему оценки вклада компаний, в том числе международных, в социально-экономическое развитие страны. "АстраЗенека" не только реализует выпуск инновационных препаратов в России, но и инвестирует в будущее медицины — в частности, проводит клинические исследования и готовит высококвалифицированные кадры с ведущими московскими вузами — МГУ и Сеченовским Университетом", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Таким образом, компания ставит перед собой цели бесперебойного доступа российских пациентов к жизненно важным лекарственным препаратам. На данный момент на заводе предприятия в Калужской области локализовано производство пяти инновационных препаратов для терапии онкологических заболеваний, сахарного диабета второго типа и не только.

Компания планирует развитие программ раннего выявления заболеваний и всей системы здравоохранения. Например, при поддержке компании в стране уже были запущены проекты по ретроспективному анализу КТ-снимков с помощью компьютерного зрения для диагностики рака легкого в нескольких городах России, а также системы поддержки принятия врачебных решений.

Также организация реализует глобальную инициативу, планомерно снижая выбросы парниковых газов на разных этапах своей деятельности.

По словам генерального директора АНО "Общественный капитал" Асият Багатыровой, пример "АстраЗенека" показывает, что компания с международной экспертизой выступает ответственным участником социально-экономической жизни страны, внося вклад в национальные цели развития.

Она также отметила и социальные инициативы предприятия. Например, проект "Здоровье молодого поколения", направленный на профилактику неинфекционных заболеваний, который более 10 лет помогает подросткам из детских домов и приемных семей. Багатырова от лица АНО "Общественный капитал" порадовалась, что "АстраЗенека" вошла в число социально ответственных организаций, чей вклад в развитие стратегических социальных инициатив России теперь подтвержден официально.

Руководитель направления по работе с государственными органами и внешним коммуникациям "АстраЗенека" в России и Евразии Олжас Сатыбалдин добавил, что один из приоритетов компании — обеспечение пациентов инновационной терапией, когда она необходима.

Он подчеркнул, что сегодня в стране доступно свыше 60 оригинальных препаратов предприятия, 27 из них входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а 10 производятся на собственном заводе в Калужской области. Это не просто цифры, за каждой из них стоит конкретный путь лекарства к человеку. Стратегия компании выстроена в логике развития российского здравоохранения: она участвует в создании новых методов диагностики, проводит клинические исследования и работает с научными центрами.

По его словам, ответственный бизнес – это прежде всего люди, которые его создают. Поэтому компания последовательно развивает инклюзивную корпоративную культуру, и на данный момент 86% сотрудников в России называют "АстраЗенека" отличным местом работы. Более того, в предприятии убеждены: здоровье людей и планеты неразделимы. Поэтому устойчивое развитие строится на доступности медицинской помощи, этичной организации бизнеса и ответственном отношении к окружающей среде.

Сатыбалдин заключил, что включение компании в реестр общественного капитала подтверждает это. "АстраЗенека" продолжит выстраивать деятельность на принципах прозрачности и заботы о пациентах.

Верификация по Стандарту общественного капитала бизнеса проводится на добровольной и бесплатной основе. Компании, которые успешно прошли оценку, получают подтверждение соответствия и включаются в реестр на цифровой платформе. Действие статуса составляет три года, после чего его можно повторно подтвердить.