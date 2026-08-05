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Гарбузов: Москва усиливает производственные мощности для транспортной сферы - РИА Новости, 05.08.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 05.08.2026
Гарбузов: Москва усиливает производственные мощности для транспортной сферы

Гарбузов: Москва наращивает производственные мощности для транспортной отрасли

© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города МосквыМинистр Правительства Москвы, Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов
Министр Правительства Москвы, Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Министр Правительства Москвы, Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Москва системно усиливает производственные мощности для транспортной отрасли, делая ставку на высокотехнологичные направления, заявил министр правительства города, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
В столице в рамках V Международного транспортного саммита состоялась панельная дискуссия "Стратегия развития транспортных систем городов".
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Ее основной темой стало совершенствование транспортной инфраструктуры мегаполисов, уточнили в пресс-службе. Участники проанализировали достигнутые результаты, сопоставив отечественный опыт с международными практиками, и обозначили перспективные направления дальнейшей работы, в том числе цифровую трансформацию, внедрение технологий ИИ, а также усиление кооперации транспортной отрасли с промышленным сектором.
"В столице транспорт и промышленность работают в тесной связке, усиливая друг друга. Город системно усиливает производственные мощности для транспортной отрасли, делая ставку на высокотехнологичные направления. Ключевой площадкой для этого выступает особая экономическая зона "Технополис Москва" — территория с налоговыми преференциями и готовой инфраструктурой, которая позволяет инвесторам быстро запускать выпуск сложной продукции", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что в ОЭЗ развивается межотраслевой кластер электромобилестроения, который объединяет 54 участника, из которых 31 — это резиденты и арендаторы.
Основные направления работы кластера — выпуск электромобилей, автомобильных компонентов, а также разработка программного обеспечения и электроники.
Также в столичной особой экономической зоне создается кластер по производству электрических батарей. Каждый год заводы смогут выпускать до 33 миллионов аккумуляторных ячеек и станут полностью роботизированными предприятиями такого профиля. Здесь планируется выпускать такие батареи для самых разных направлений — от электромобилей и электробусов до средств индивидуальной мобильности.
Также на мероприятии были показаны результаты модернизации транспортной системы Москвы за последние 16 лет.
"За 16 лет столичная система рельсового транспорта увеличилась более чем вдвое — до 444 станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Мы полностью обновили подвижной состав, внедрили оплату по биометрии. Одновременно парк электробусов достиг уже трех тысяч единиц, активно внедряются беспилотные технологии", — отметил первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, руководитель контрактной службы Роман Латыпов.
Он указал, что столичный статус — это не только преимущество, но и ответственность, задающая высокую планку требований.
Кроме того, в ходе дискуссии делегации из Вьетнама, Кубы, Таиланда, Турции, Никарагуа и Уругвая представили собственные стратегии развития транспортных систем и обозначили ключевые отраслевые вызовы, подчеркнув значимость международного сотрудничества.
Так, участники отдельно отметили потенциал партнерства с Россией. Например, в обмене опытом по транспортным технологиям, отраслевому управлению, развитию судостроения и электротранспорта. Помимо этого также обсуждались способы снижения транспортной нагрузки в крупных городах в том числе за счет внедрения экологичных решений, и работа сектора в сложных внешних условиях.
Также столица поддерживает и системно развивает экспорт продукции в транспортной сфере. По итогам прошлого года на товары отрасли пришлось 18% всего экспорта производственных предприятий города. Главными потребителями такой продукции остаются дружественные страны (на них приходится 100% экспорта): Индия, Казахстан, Алжир, Эфиопия и Беларусь.
Международный транспортный саммит — площадка, которая объединяет руководителей мегаполисов, лидеров транспортной отрасли и экспертов в сфере транспортных технологий и промышленности. В его рамках обсуждаются решения актуальных задач современных городов и укрепляется международное сотрудничество в данных отраслях. В 2026 году в событии участвовали свыше 200 зарубежных гостей из 43 стран и 61 города мира.
Одной из центральных тем стала стратегия развития Московского транспорта до 2030 года. Одновременно продолжается реализация задач в рамках стратегии развития в том числе по поддержке приоритетных высокотехнологичных производств, а также повышению доступности и качества промышленной инфраструктуры.
Данное мероприятие организовано департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы при поддержке столичных комитета по туризму и департамента инвестиционной и промышленной политики.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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