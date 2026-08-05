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Стало известно имя самого ценного игрока в женской гандбольной Суперлиге - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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12:33 05.08.2026 (обновлено: 12:37 05.08.2026)
Стало известно имя самого ценного игрока в женской гандбольной Суперлиге

Дарья Стаценко стала самым ценным игроком сезона в женской гандбольной Суперлиге

© Фото : соцсети Дарьи СтаценкоДарья Стаценко
Дарья Стаценко - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : соцсети Дарьи Стаценко
Дарья Стаценко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дарья Стаценко признана самым ценным игроком сезона-2025/26 в женской гандбольной Суперлиге.
  • Стаценко стала лучшим снайпером своей команды и вошла в топ-5 самых результативных игроков лиги с 148 голами, а также лидировала по результативным передачам (84).
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Левый полусредний "Ростов-Дона" Дарья Стаценко признана самым ценным игроком сезона-2025/26 в женской гандбольной Суперлиге, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).
В голосовании, организованном ФГР, участвовали тренеры команд чемпионата России, спортивные журналисты и болельщики. По итогам прошедшего сезона Стаценко стала лучшим снайпером своей команды и вошла в топ-5 самых результативных игроков лиги с 148 голами в активе. Также она является лидером клуба в прошедшем сезоне по результативным передачам (84).
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Звание самого ценного игрока сезона впервые за четыре года получила гандболистка клуба "Ростов-Дон", в прошлом сезоне лучшей была признана Варвара Семина из ЦСКА, а в сезонах-2022/23 и 2023/24 - ее одноклубница Елена Михайличенко.
Лучшим тренером сезона названа возглавляющая "Ростов-Дон" Ирина Дибирова. Она работает в команде с лета 2023 года. В прошедшем чемпионате южный клуб под ее руководством выиграл Суперкубок России и золотые медали чемпионата страны впервые с 2022 года, прервав победную серию московского ЦСКА. Дибирова стала третьей женщиной-тренером в истории, выигравшей чемпионат России (после Ольги Акопян и Людмилы Бодниевой).
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