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Сборная России по футзалу сыграла вничью с Афганистаном в Бангкоке - РИА Новости Спорт, 05.08.2026
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Футбол
 
15:58 05.08.2026
Сборная России по футзалу сыграла вничью с Афганистаном в Бангкоке

Сборная России по футзалу сыграла вничью с командой Афганистана в Бангкоке

© РИА Новости / Сергей РусановФутзал
Футзал - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по футзалу сыграла вничью со сборной Афганистана на турнире в Бангкоке со счетом 3:3.
  • Турнир Continental Futsal Championship продлится до 6 августа, и 6 августа россияне проведут встречу против сборной Таиланда.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сборная России по футзалу сыграла вничью с национальной командой Афганистана на турнире в Бангкоке (Таиланд).
Встреча, которая прошла в среду, завершилась со счетом 3:3. У россиян отличились Андрей Павлов (8-я минута), Владимир Рыночнов (26) и Артем Ниязов (40).
Турнир Continental Futsal Championship с участием сборных России, Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии продлится до 6 августа. Следующую встречу россияне проведут 6 августа против сборной Таиланда.
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