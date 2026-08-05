Сборная России по футзалу сыграла вничью с Афганистаном в Бангкоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России по футзалу сыграла вничью со сборной Афганистана на турнире в Бангкоке со счетом 3:3.
- Турнир Continental Futsal Championship продлится до 6 августа, и 6 августа россияне проведут встречу против сборной Таиланда.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сборная России по футзалу сыграла вничью с национальной командой Афганистана на турнире в Бангкоке (Таиланд).
Встреча, которая прошла в среду, завершилась со счетом 3:3. У россиян отличились Андрей Павлов (8-я минута), Владимир Рыночнов (26) и Артем Ниязов (40).
Турнир Continental Futsal Championship с участием сборных России, Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии продлится до 6 августа. Следующую встречу россияне проведут 6 августа против сборной Таиланда.