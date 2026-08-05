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Франция три года не выдает визу дипломату России - РИА Новости, 05.08.2026
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08:41 05.08.2026
Франция три года не выдает визу дипломату России

Генконсул Оранский: Франция уже три года не выдает визу российскому дипломату

CC BY-SA 2.0 / Rama / Russian consulate of MarseilleГенеральное консульство России в Марселе
Генеральное консульство России в Марселе - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
CC BY-SA 2.0 / Rama / Russian consulate of Marseille
Генеральное консульство России в Марселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция уже три года не выдает визу консулу-советнику РФ, который должен начать работу в генеральном консульстве в Марселе.
  • Еще трое технических сотрудников также ожидают выдачи виз для выезда в командировку.
ПАРИЖ, 5 авг – РИА Новости. Франция уже три года не выдает визу дипломату РФ, который должен начать работу в генеральном консульстве в Марселе, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
"Четыре сотрудника сидят в ожидании виз, чтобы выехать в командировку. Один из них - дипломат, трое - технические сотрудники. Дипломат, консул-советник, ожидает визу уже три года", - сказал генконсул.
Ранее Оранский сообщил РИА Новости, что численность дипперсонала генконсульства РФ в Марселе сократилась втрое с 2022 года.
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