Франция три года не выдает визу дипломату России

ПАРИЖ, 5 авг – РИА Новости. Франция уже три года не выдает визу дипломату РФ, который должен начать работу в генеральном консульстве в Марселе, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

"Четыре сотрудника сидят в ожидании виз, чтобы выехать в командировку. Один из них - дипломат, трое - технические сотрудники. Дипломат, консул-советник, ожидает визу уже три года", - сказал генконсул.