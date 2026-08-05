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На юго-западе Франции волонтеры нашли кота, пропавшего 17 лет назад - РИА Новости, 05.08.2026
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19:35 05.08.2026
На юго-западе Франции волонтеры нашли кота, пропавшего 17 лет назад

Figaro: во Франции волонтеры нашли кота, пропавшего 17 лет назад

© Фото : Сандрин КларенКот Моцарт
Кот Моцарт - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Сандрин Кларен
Кот Моцарт
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Дижона нашла своего кота, пропавшего 17 лет назад.
  • Волонтеры обнаружили кота по кличке Моцарт в коммуне Леж-Кап-Ферре при спасении животных от лесных пожаров.
  • Благодаря микрочипу волонтеры выяснили, что кот зарегистрирован на другого человека, и связались с изначальной хозяйкой Моцарта.
ПАРИЖ, 5 авг – РИА Новости. Жительница Дижона, расположенного на востоке Франции, нашла своего кота, пропавшего 17 лет назад, благодаря волонтерам, участвовавшим в спасении животных во время лесных пожаров в юго-западном департаменте Жиронда, сообщила газета Figaro.
"Волонтеры, проводившие операции по спасению животных, пострадавших от пожаров, нашли в доме в (коммуне на юго-западе Франции – ред.) Леж-Кап-Ферре восемнадцатилетнего кота по кличке Моцарт, потерянного в 2009 году в Бордо своей хозяйкой", – отмечает издание.
У Моцарта была привычка периодически исчезать на несколько дней, но всякий раз его находили. Однако в 2009 году он ушел и уже не вернулся — хозяйка потеряла его на 17 лет, отмечает издание.
С тех пор кот, предположительно, жил в другой семье. Он был обнаружен в доме в Леж-Кап-Ферре, где его, предположительно, приютила другая семья. Волонтеры проверяли микрочип и выяснили, что животное зарегистрировано на другого человека, после этого они связались с изначальной хозяйкой. Моцарту 18 лет, он здоров, вскоре его вернут домой через организации по защите животных.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес 1 августа заявил, что пожар в Жиронде локализовали. Вместе с тем он добавил, что распространение пламени вновь отмечено на юго-востоке страны, в департаменте Вар, где к борьбе с огнем привлечены 1,5 тысячи пожарных.
Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй Мировой войны.
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